Disse DLC-låtene kommer til Fuser i juni

Fusers låtkatalog er i ferd med å bli enda større denne måneden. Ni nye låter kommer til rytmespillet i juni, og disse inkluderer Fleetwood Macs Dreams, Masked Wolfs Astronaut In The Ocean og Follow You av Imagine Dragons. Alle låtene kan kjøpes individuelt for 20kr pr stk.

Det kommer også litt gratis innhold til spillet. Dette inkluderer Soon May The Wellerman Come av Cap'n Spcy Dill og Fuser andre Promotor Pack. Den seneste pakken kalles Loop Pack 12 og inkluderer en samling av forskjellige lyder som gir "maximum booty shaking".

Se alle de nye låtene som kommer til spillet nedenfor.