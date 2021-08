Disse indie-spillene bør du merke deg i august og september

HQ

Nå er sjelden august og september ekstremt spennende for de som kun er ute etter AAA-spill, men de siste årene har disse månedene vært fylt med knallgode spill fra mindre utviklere. Trenden vil tilsynelatende fortsette i år, for med spill som Recompile, Hoa, Song of Iron, Baldo: The Guardian Owls og Lost in Random er det i alle fall mye som ser lovende ut. Spesielt om du betrakter 12 Minutes som indie også. Du kan se glimt fra alle utenom sistnevnte i videoen under, og si gjerne om noen av dem frister deg.