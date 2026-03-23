Disse jobbene vil bli mest påvirket av kunstig intelligens
Flere ulike studier avslører hvilke jobber som mest sannsynlig vil forsvinne på grunn av kunstig intelligens.
Kunstig intelligens er her, og den begynner å påvirke alt. Noen jobber vil bli skapt, mens andre vil forsvinne helt. Hva vil skje med oversettere, kodere, skribenter eller telefonselgere i fremtiden?
Microsoft gjorde en studie om emnet allerede i 2025, og nå har Anthropic også studert hvordan kunstig intelligens vil påvirke arbeidsmarkedet, i mars 2026. Studien deres var basert på data om Claude-bruk, som rapportert av YLE.
Microsofts liste inneholder disse 10 yrkene som vil bli mest påvirket av kunstig intelligens: oversettere, historikere, kabinpersonale, serviceselgere, skribenter/forfattere, CNC-programmerere, kundeservicemedarbeidere, sentralbordoperatører, rengjøringsledere og programledere/radio-DJ-er.
Anthropics liste over de ti jobbene som vil bli mest påvirket av kunstig intelligens, ser noe lignende ut: dataprogrammerere, kundeservicemedarbeidere, dataregistreringsmedarbeidere, pasientinformasjonsbehandlere, markedsundersøkelsesanalytikere, grossistsalgsrepresentanter, finans- og investeringsanalytikere, kvalitetssikringsansvarlige for programvare, informasjonssikkerhetsanalytikere og IT-supportpersonell.
Teknologi har alltid hatt en enorm innvirkning på jobbene. Nye jobber kommer til, mens gamle forsvinner. Vi må bare være i stand til å tilpasse oss.