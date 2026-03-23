Disse jobbene vil bli mest påvirket av kunstig intelligens

Kunstig intelligens er her, og den begynner å påvirke alt. Noen jobber vil bli skapt, mens andre vil forsvinne helt. Hva vil skje med oversettere, kodere, skribenter eller telefonselgere i fremtiden?

Microsoft gjorde en studie om emnet allerede i 2025, og nå har Anthropic også studert hvordan kunstig intelligens vil påvirke arbeidsmarkedet, i mars 2026. Studien deres var basert på data om Claude-bruk, som rapportert av YLE.

Microsofts liste inneholder disse 10 yrkene som vil bli mest påvirket av kunstig intelligens: oversettere, historikere, kabinpersonale, serviceselgere, skribenter/forfattere, CNC-programmerere, kundeservicemedarbeidere, sentralbordoperatører, rengjøringsledere og programledere/radio-DJ-er.

Anthropics liste over de ti jobbene som vil bli mest påvirket av kunstig intelligens, ser noe lignende ut: dataprogrammerere, kundeservicemedarbeidere, dataregistreringsmedarbeidere, pasientinformasjonsbehandlere, markedsundersøkelsesanalytikere, grossistsalgsrepresentanter, finans- og investeringsanalytikere, kvalitetssikringsansvarlige for programvare, informasjonssikkerhetsanalytikere og IT-supportpersonell.

Teknologi har alltid hatt en enorm innvirkning på jobbene. Nye jobber kommer til, mens gamle forsvinner. Vi må bare være i stand til å tilpasse oss.