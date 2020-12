Disse sju spillseriene vil vi gjerne skal gjenopplives

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Å utvikle spill er vanskelig, og det er samtidig vanskelig å få en forretning til å gå rundt. Dermed er det serier som går bra i noen år, for så å gå i dvale mens utviklerne utforsker nye ideer.

Det gjør at det er mange serier som for øyeblikket ikke er under aktiv behandling, som mange av oss savner. Vi har samlet sju serier vi gjerne vil skal gjenopplives i nærmeste fremtid. Sjekk ut videoen øverst.