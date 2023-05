Disse skal spille hovedrollene i live-action-versjonen av How to Train Your Dragon

HQ

Selv om Dreamworks' trilogi i stor grad avvek fra de opprinnelige bøkene av Cressida Cowell, ble alle How to Train Your Dragon-filmene store suksesser for animasjonsstudioet. Nå som vi ser frem til live-action-filmatiseringen, har vi noen nyheter om rollebesetningen.

Mason Thames, stjernen i The Black Phone, skal spille Hikke, mens Nico Parker, som spiller Sarah i HBOs The Last of Us, skal spille Astrid. Universal planlegger å spille inn filmen i sommer, med premiere 14. mars 2025.

Det tok mange måneder å finne stjernene til filmen, ifølge The Hollywood Reporter, og vi er usikre på hvilke andre karakterer som vil bli lagt til i miksen.