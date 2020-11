Disse skrekkspillene gir høyest puls ifølge undersøkelse

Du ser på Annonser

Den engelske forhandleren OnBuy Gaming har nylig gjort en undersøkelse for å finne ut av hvilket skrekkspill som er det aller skumleste og gir høyest puls.

Phasmophobia tar førsteplassen med en gjennomsnittlig puls på 137 slag i minuttet, mens YouTube-fenomenet Amnesia: The Dark Descent sikrer seg en andre plass med 133 slag per minutt. Resident Evil 7: Biohazard deler tredjeplassen med Bloober Teams Layers of Fear.

OnBuy Gaming gjennomførte undersøkelsen ved å få hele 872 personer til å teste ut de høyest rangerte skrekkspillene, uten erfaring med disse spillene fra før av, og målte pulsen på dem mens de spilte.

Listen over de 10 mest adrenalinpumpende skrekkspillene kan du se på bildet nedenfor.