Disse spillene er vi bekymret for i 2021

Det kan være mange grunner til at man går med en knute i magen når man tenker på et bestemt spillprosjekt. Kanskje har en rekke kreative ansatte forlatt skuta halvveis inn i utviklingsperioden? Kanskje har stillheten rundt spillet vart for lenge? Kanskje har det blitt utsatt flere ganger?

Etter den mildt sagt turbulente Cyberpunk 2077-lanseringen har vår internasjonale redaksjon kikket på spillene de bekymrer seg for i 2021, og nedenfor kan du se en video om dette.

Har du et spill du bekymrer deg for i år?