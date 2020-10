Disse spillene kommer i oktober 2020

Du ser på Annonser

Oktober nærmer seg med stormskritt, og vi har mye å se frem til i den siste måneden før neste konsollgenerasjon inntar markedet.

Måneden starter med et smell med både Crash Bandicoot 4: It's About Time og Star Wars: Squadrons den 2. oktober. Neste uke er EA klare med FIFA 21, som dessverre ikke får noen demo på forhånd denne gangen.

PC-spillerne kan se frem mot et gjensyn med Age of Empires III i form av Age of Empires III: Definitive Edition i midten av oktober, og de som vil ha noe nytt kan se frem mot neste utvidelse i World of Warcraft, nemlig Shadowlands som kommer i slutten av måneden.

Når vi snakker om slutten av måneden så er det jo også Halloween den 31. oktober. Da kommer neste kapittel i The Dark Pictures-antologien godt med. The Dark Pictures: Little Hope kommer 30. oktober, akkurat i tide til å redde Halloween-kvelden.

Her er listen over kommende spill i oktober:

Super Mario Bros. 35 (Switch) - 1. oktober

Ys Origin (Switch) - 1. oktober

Warsaw (PS4, XBO, Switch, PC) - 2. oktober

Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4, XBO) - 2. oktober

Let's Sing Queen (PS4, XBO, Switch) - 2. oktober

Star Wars: Squadrons (PC, PS4, XBO) - 2. oktober

Foregone (PS4, XBO, Switch) - 5. oktober

Baldur's Gate 3 (PC: Early Access) - 6. oktober

Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix (PS4, XBO, Switch) - 6. oktober

I am Dead (PC, Switch) 8. oktober

Blaston (PC VR) - 8. oktober

Game Dev Tycoon (Switch) - 8. oktober

Ikenfell (PC, PS4, XBO, Switch) - 8. oktober

Ride 4 (PC, PS4, XBO) - 8. oktober

The Uncertain: Light at the End (PC) - 8. oktober

Ben 10: Power Trip (PC, PS4, XBO, Switch) - 9. oktober

FIFA 21 (PC, PS4, XBO) - 9. oktober

The Survivalists (PC, PS4, XBO, Switch) - 9. oktober

G.I. Joe: Operation Blackout (PC, PS4, XBO, Switch) - 13. oktober

Second Extinction (PC) - 13. oktober

Woodsalt (PC, Switch) - 13. oktober

Remothered: Broken Porcelain (PC, PS4, XBO, Switch) - 13. oktober

Onee Chanbara Origin (PC, PS4) - 14. oktober

Partisans 1941 (PC) - 14. oktober

Age of Empires III: Definitive Edition (PC) - 15. oktober

Cloudpunk (PS4, XBO, Switch) - 15. oktober

Monster Truck Championship (PC, PS4, XBO) - 15. oktober

Ring of Pain (PC) - 15. oktober

Space Crew (PC, PS4, XBO, Switch) - 15. oktober

Tennis World Tour 2 (Switch) - 15. oktober

Mario Kart Live: Home Circuit (Switch) - 16. oktober

NHL 21 (PS4, XBO) - 16. oktober

Amnesia: Rebirth (PC, PS4) - 20. oktober

Doom Eternal: The Ancient Gods Part One DLC (PC, PS4, XBO) - 20. oktober

Drone Swarm (PC) - 20. oktober

Tenderfoot Tactics (PC) - 21. oktober

DwarfHeim (PC) - 22. oktober

Ampersat (PC) - 23. oktober

Transformers: Battlegrounds (PC, PS4, XBO, Switch) - 23. oktober

Carto (PC, PS4) - 27. oktober

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues (PS4, XBO) - 27. oktober

Ghostrunner (PC, PS4, XBO) - 27. oktober

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 (PS4) - 27. oktober

World of Warcraft: Shadowlands expansion (PC) - 27. oktober

AGOS: A Game of Space (PC VR) - 28. oktober

Gibbous (Switch) - 28. oktober

Song of Horror: Complete Edition (PS4, XBO) - 29. oktober

Watch Dogs Legion (PC, PS4, XBO, Stadia) - 29. oktober

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PC, PS4, XBO) - 30. oktober

Pikmin 3 Deluxe (Switch) - 30. oktober

Auto Chess (PS4) - 31. oktober

