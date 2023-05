Disse spillene ser vi frem til i mai 2023

HQ

Starten på 2023 har vært et absolutt monster. Vi har hatt en rekke store og spennende videospill i hver måned i året så langt, og mai vil fortsette den trenden. Med en haug med enormt etterlengtede AAA-titler, en haug med nye skrekkopplevelser, familievennlige racingspill og mer, har denne måneden noe for enhver smak. Så la oss dykke ned i den nyeste episoden av Games To Look For.

Redfall (PC, Xbox Series) - 2. mai

Selv om den ikke har hatt den beste omtalen i det siste, vil Arkanes vampyr-FPS i åpen verden fortsatt debutere på PC- og Xbox Series-konsoller for å sparke i gang mai. Actionspillet tar spillerne med til den en gang rolige byen Redfall for å jakte og bekjempe horder av vampyrer, som har tatt området som gissel og isolert det fra omverdenen. Med en rekke fiendetyper å møte, samling av helter å kle seg ut som, og en verden som ber om å bli utforsket, ser Redfall ut til å bli Xboxs store lansering i mai.

HQ

Age of Wonder 4 (PC, PS5, Xbox Series) - 2. mai

Hvis du noen gang har hatt et ønske om å herske over et fantasirike du selv har designet, kan Triumph Studios' Age of Wonders 4 være spillet for deg. Dette spillet bringer tilbake seriens ikoniske 4X-strategi og turbaserte taktiske kampsystemer, og matcher dem med bedre grafikk, nye oppdrag og utfordringer, flere kampalternativer, bedre tilpasningssystemer og mer, og ser ut til å bli månedens beste strategitittel.

Dette er en annonse:

Darkest Dungeon II (PC) - 8. mai

Etter suksessen med det originale Darkest Dungeon, er Red Hook Studios tilbake med en oppfølger som tar spillerne med på nok en roguelike-reise gjennom et forfallent og apokalyptisk landskap. Med en forbedret kamppakke, nye og oppgraderbare helter, mange utfordringer å overvinne og forbedret grafikk, utvikler Darkest Dungeon II seg til å bli en av månedens mest spennende og krevende turbaserte opplevelser.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) - 12. mai

Det er svært få spill som kommer i 2023 som er så etterlengtede som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Det er designet som en oppfølger til det enormt populære og anerkjente Breath of the Wild, og tar Link på en reise inn i himmelen, mens han nok en gang prøver å redde Hyrule fra ødeleggelse, alt mens han leter etter den savnede prinsessen Zelda. Det kommer eksklusivt til Nintendo Switch, og er Nintendos store mai-blockbuster.

Dette er en annonse:

HQ

The Outlast Trials (PC) - 18. mai

Det er få skrekkserier som har innpodet frykt i hodet til spillerne som Outlast har, og i mai ønsker utvikler Red Barrels å komme tilbake til det denne serien gjør best: å hindre deg i å få en god natts søvn. The Outlast Trials kommer til PC som et Early Access-prosjekt, og vil be spillerne om å gjennomføre en haug med skremmende og grusomme terapiutfordringer enten alene eller i en gruppe. Ikke forvent å føle deg oppmerksom og balansert etter å ha tatt disse terapitimene.

Lego 2K Drive (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch) - 19. mai

Mens TT Games lenge har vært kjent som go-to-utvikleren for alt som har med Lego å gjøre, er 2K i ferd med å bli med på leken, og starter med mais Lego 2K Drive. Dette familievennlige racingspillet handler om å utforske en klossete verden og konkurrere i fartsfylte gokartlignende løp, alt bak rattet på en rekke ervervede eller personlig designede og skapte kjøretøy. Hvis du leter etter et sprøtt og morsomt racingspill for hele familien, ønsker Lego 2K Drive å tilby akkurat dette.

Amnesia: The Bunker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 23. mai

Skrekkentusiaster vil bli glade for å høre at The Outlast Trials ikke er det eneste nye skumle spillet i mai, da Frictional Games lanserer sin første skrekkopplevelse, Amnesia: The Bunker . Det er basert i en øde WWI-bunker, og ber spillerne utforske og overleve terrorene som går i betonghallene, alt mens de samler verktøy og løser miljøoppgaver i håp om å rømme helskinnet.

Miasma Chronicles (PC, PS5, Xbox Series) - 23. mai

Fra utvikleren bak Mutant Year Zero: Road to Eden kommer en annen actionstrategiopplevelse. Kjent som Miasma Chronicles, vil dette spillet ta spillerne med på et eventyr gjennom en postapokalyptisk ødemark, som duoen til den overlevende Elvis og hans robotiske eldre bror, mens de prøver å finne og avdekke svar knyttet til selve kraften som rev landet fra hverandre, Miasma.

HQ

After Us (PC, PS5, Xbox Series) - 23. mai

Miljøvern og forvaltning er svært utbredte temaer i denne klima- og bevaringsfokuserte tiden, og det er nettopp dette Piccolos After Us ser ut til å utforske. Dette spillet kretser rundt livets ånd, Gaia, og vil se den mektige enheten som ønsker å utforske en ødelagt verden for å redde sjelene til utdødde og ofte mishandlede dyr. Det er designet for å være følelsesmessig komplekst, og ber deg om å gjenopprette livet til en verden som menneskeheten har brutalisert.

The Lord of the Rings: Gollum (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) - 25. mai

Selv om det har opplevd en haug med forsinkelser, er The Lord of the Rings: Gollum endelig klar til å debutere. Innrammet rundt den ikoniske J.R.R. Tolkien-karakteren, vil dette spillet se Gollum reise over forskjellige deler av Midgard mens han prøver å finne igjen sin dyrebare etter den ble tatt av Bilbo Baggins år tidligere. Denne historien sies å være satt parallelt med The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, og inneholder en haug med opptredener fra hovedpersoner fra fantasy-serien, inkludert Gandalf the Grey.

HQ

System Shock (PC) - 30. mai

Mens det originale spillet regnes som en av de mest ikoniske og innflytelsesrike titlene gjennom tidene, siden nesten 30 år har gått siden det kom, har mange sannsynligvis aldri hatt sjansen til å oppleve den formidable trusselen som den skurkaktige SHODAN utgjorde. Heldigvis har Nightdive Studios tatt på seg å gjenskape actionspillet fra 1994, med oppdatert grafikk, ytelse, kontroller, grensesnitt, lyder, musikk og mer, samtidig som kjernespillingen bevares, og til og med bringer tilbake SHODANs originale stemmeskuespiller, for en autentisk System Shock-opplevelse.

Det avslutter en ny episode av Games To Look For. Sørg for å komme tilbake om en måneds tid for å se hva juni har i vente for videospillfans.