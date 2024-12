Disse ti spillene er de mest populære i 2024 for prestasjonsjegere

HQ

Hvis du liker å jakte på Xbox Achievements, er sjansen stor for at du ofte besøker TrueAchievements, som spesialiserer seg på å fortelle deg hvordan du låser opp dem alle og også avslører hvilke som er de enkleste å takle (for alle som ønsker å enkelt øke Gamerscore).

Nettstedet er veldig stort blant achievement-jegere, og derfor er det interessant at de nå har rapportert hvilke ti spill flest brukere har makset, med andre ord plukket alle Achievements. Som forventet er det en viss overvekt av lettere (som også er tilgjengelig for Game Pass), der vi for eksempel finner Open Roads på en gitt førsteplass. Det gir deg alle Achievements med minimal innsats på under en time, noe omtrent to av tre brukere har tatt.

Det handler imidlertid ikke bare om denne typen titler, ettersom listen også inkluderer slike som Elden Ring, Senua's Saga: Hellblade II og XDefiant. Her er spillene som flest mennesker har maksimert i løpet av året, og hvis du vil prøve å gjøre det samme, anbefaler vi at du sjekker ut TrueAchievements, som har guider for alle disse titlene.