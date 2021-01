Disse var de mest populære skinsene i Gears 5 i 2020

Man kan trygt si at The Coalition ikke har forlatt Gears 5 for å utelukkende fokusere på Gears 6. Spillet har fått en imponerende oppgradering på Xbox Series og...

Sjekk ut Maul Cosplays fete Marcus Fenix-kostyme

den 30 november 2020 klokken 12:24 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Om du liker cosplay er sjansene store for at du kjenner til Maul Cosplay. Han ble først og fremst kjent for sitt arbeid med The Witcher-protagonisten Geralt of Rivia, men...