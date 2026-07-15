Ditto, Pikachu og Snorlax blir til luksussmykker når Pokémon fyller 30 år

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Smykker inspirert av videospillverdenen er ikke noe nytt. Tvert imot ser det ut til å bli stadig vanligere å finne både halskjeder og ringer, selv i offisielle nettbutikker. Oftest er dette mindre eksklusive varer, men det finnes selvfølgelig unntak, og nå har vi et eksempel på det fra U-Treasure.

Sammen med Nintendo og Game Freak har de laget en rekke halskjeder akkurat i tide til Pokémon-seriens 30-årsjubileum, og dette er mer eksklusive smykker. Alle halskjedene er tilgjengelige i 18 karat gull eller gullbelagt, men du får det du betaler for, og hvis du vil ha Snorlax i 18 karat gull, vil det koste deg ¥990 000 (rundt £4 600 / 5 350 euro), men det finnes også litt rimeligere alternativer med blant annet Ditto og Pikachu.

Alle halskjedene leveres med et smykke med 30-årsjubileumslogoen trykt på baksiden, og de vil bli sendt ut i januar 2027. Hvis du har lyst til å se litt på utvalget, kan du gå hit og sjekke ut sortimentet.