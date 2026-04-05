Divinity "er i ferd med å bli levende"

Etter monstersuksessen med Baldur's Gate III tilbake i 2023 var alles øyne rettet mot Larian for å se hva de ville gjøre videre. Som avslørt på 2025 Game Awards, går studioet tilbake til røttene sine, da de lager et helt nytt Divinity -spill, dette bare kalt Divinity.

I et innlegg på Twitter / X sa Larian-sjef Swen Vincke at han hadde hatt en god dag på jobben nylig, da han i en samtale med skrivedirektør Adam Smith hadde innsett at Divinity var på et godt sted når det gjelder utviklingen. "Jeg snakker om å være i det utviklingsstadiet der det fortsatt er mye som er uferdig eller mangler, men der du føler at et spill er i ferd med å bli levende", skrev Vincke.

"Noe ble skapt ut av ingenting, og nå får du oppleve hvordan det føles, vel vitende om at ting fortsatt er veldig formbare, og at det bare kan bli bedre herfra og fremover. Det er et godt øyeblikk i ethvert spills liv. Og det er noe jeg tror mange utviklere kjenner seg igjen i. Da diskusjonen vår gikk i retning av buene til en av antagonistene våre og vi begynte å diskutere mikrodetaljer, sa jeg til meg selv - ja, dette er bra," fortsetter han.

Vi er sannsynligvis fortsatt langt unna å få en utgivelsesdato på Divinity. Larian ønsker tross alt at spillet skal bli enda større enn Baldur's Gate III. Oppdateringer som dette forteller oss imidlertid at arbeidet med spillet skrider frem. At det en dag vil komme, og selv om det kanskje ikke blir i år eller neste år, at Divinity kommer til å bli et prosjekt det er verdt å vente på.