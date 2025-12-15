Divinity: Original Sin II - Definitive Edition er nå tilgjengelig på PlayStation 5, Xbox Series og Nintendo Switch 2

HQ

Det har vært mye snakk om Larian Studios de siste par ukene, men det var egentlig ikke før for fem dager siden at vi visste hva vi snakket om. For den statuen som dukket opp i ørkenen 10 dager før The Game Awards var faktisk en forhåndsvisning av den store kunngjøringen om at Larian skulle avduke sin neste tittel etter Baldur's Gate III, Divinity.

Selv om vi bare fikk se en filmtrailer, er det ingen tvil om at rollespillfans har noe å glede seg til, og det var faktisk mange som gikk for å suge til seg studioets originale IP, som også er sterkt inspirert av SRD (System Reference Document)-reglene, i kjølvannet av kunngjøringen. Og studioet hadde allerede en plan for å kapitalisere på hypen for sin neste tittel.

PlayStation 5-, Xbox Series- og Nintendo Switch 2-versjonene av Divinity: Original Sin II - Definitive Edition, som inkluderer alt av spillets publiserte innhold, er nå tilgjengelig. Dermed utvider den siste delen i serien spillerbasen, og legger til noen (riktignok mindre) forbedringer i opplevelsen som allerede er tilgjengelig for Xbox One-, PS4- og Switch-spillere. For dem vil imidlertid denne plattformoppgraderingen til de nye versjonene være helt gratis, og for resten er det nå den beste tiden å få tak i dem, ettersom de har en flott førjulsrabatt.

Hvis du trenger flere detaljer, har Larian publisert en svært omfattende artikkel på sine nettsider, og du finner også svarene i traileren nedenfor.