Divinity: Original Sin II og alle andre Divinity-spill får et spillerløft etter Larians nye spillavsløring

På The Game Awards avslørte Larian sitt kommende prosjekt, Divinity. Vi fikk bare en filmtrailer for det nylig annonserte RPG-spillet, men det var likevel nok til å sende fansen inn i en vanvidd når studioet vender tilbake til sin elskede fantasiverden.

Av spenning etter denne utgivelsen hoppet tusenvis av spillere tilbake til de eldre Divinity-spillene. Divinity: Original Sin II så et spillerantall på 10,000 3,000+ i løpet av forrige helg, etter vanligvis å ha samlet rundt XNUMX XNUMX spillere på forhånd.

I følge TheGamer ser også alle andre Divinity-spill spillerantallet skyte opp. Divine Divinity hoppet fra 33 spillere til 153, Beyond Divinity hoppet fra en spiller til ni, og Divinity 2 hoppet fra 62 spillere til 140 etter The Game Awards. Den første Divinity: Original Sin fikk også et fint hopp til 1,757 fra rundt 900 spillere.

Dette er ikke enorme økninger, men de viser at folk er sultne på mer Divinity. Vi vet ikke når Larian planlegger å gi ut dette nye RPG, men vi vet at det kommer til å bli et monster av et spill. Kanskje ikke hold pusten.