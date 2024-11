Divinity: Original Sin II vurdert for PS5, Xbox Series X/S

HQ

Du har kanskje blitt oppmerksom på Larian Studios takket være Baldur's Gate III, men eldre fans kjente til studioets kvalitet takket være Divinity-serien. Divinity: Original Sin II slo det ut av parken for Larian, og det ser ut til at det er på vei til nåværende genkonsoller.

Som oppdaget av Gematsu, har spillet blitt vurdert for PS5 og Xbox Series X / S-utgivelse. Selvfølgelig er spillet allerede tilgjengelig via PC (og selges ofte for mindre enn en tier, hvis du er en PC-spiller). Vi er ikke sikre på når spillet kan slippes, men hvis vurderingen er noe å gå etter, kan vi høre mer i løpet av de neste månedene.

Etter suksessen med Baldur's Gate III, er det fornuftig at Larian vil prøve å få spillere investert i sine andre titler. Studioet jobber for tiden med to nye spill, hvorav det ene forventes å være en retur til Divinity, så nok en gang er det bra å få franchisen der ute til nye øyne.