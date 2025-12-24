Divinity vil ikke kreve noen forkunnskaper, sier Larian CEO

HQ

I et intervju med Gamesradar gjør Larian-sjefen det klart at det nye Divinity ikke vil kreve noen omfattende forhåndskunnskap om universet; hvis du ønsker det, er de to Original Sin-titlene tilstrekkelig, ettersom de vil gi en viss kontekst for det nye eventyret, både når det gjelder referanser og gameplay. Selv om de tidligste Divinity -titlene har sin plass i historien, er de nå svært utdaterte.

"Hvis du spiller Divinity: Original Sin-spillene, vil du se ting i dette Divinity som refererer til disse to. Hvis du spilte det første Divinity, vil du se at det er referert til på riktig måte i dette Divinity. Ego Draconis, samme historie, eller The Dragon Knight Saga, alt dette blir referert til, men det er bare en del av historien om hva som skjedde i denne verdenen, og det bidro til å forme verden til det punktet der den er nå."

"Hvis du virkelig vil vite alt, finnes det spill som kom før Original Sin. Men de er litt utdaterte nå, de er ganske gamle."

Kort sagt: Vil du ha hele bakgrunnshistorien? Spill Original Sin-spillene. Vil du bare ha et episk eventyr i Rivellon uten å måtte grave deg gjennom to tiår med spillhistorie? Da trenger du ikke bekymre deg. Larian lar deg velge - gudskjelov.

Planlegger du å spille gjennom noen av de gamle Divinity -spillene før det nye kommer ut?