Dixie Kong kommer som en spillbar karakter i Donkey Kong Country Returns HD

Nintendo har avslørt at en ny oppdatering har kommet for Donkey Kong Country Returns HD, med denne legger til ganske mange lovende og spennende funksjoner til spillet, alt helt gratis.

Oppdateringen er nå tilgjengelig på Nintendo Switch 1 og 2 enheter, og har tre viktige deler. Den første er ankomsten av Dixie Kong som en spillbar karakter, som kan brukes i både enspiller- og lokal co-op-action.

I tillegg til dette lanseres en ny Turbo Attack -modus som gjør det mulig for spillere å fly gjennom nivåer i en høyhastighetsversjon av det de tilbyr.

Til slutt finner vi de etterlengtede Nintendo Switch 2 forbedringene som inkluderer "forbedret oppløsning, grafikk med høyere definisjon og raskere lastetider." Dette er på toppen av at GameShare -støtte er inkludert, slik at spillerne kan dele sin kopi lokalt med de som ikke har en kopi.

Den beryktede solnedgangen og andre mindre rettelser som fellesskapet har bedt om

Selv om det ikke er en del av de offisielle notatene, har brukerne også lagt merke til en rekke mindre rettelser som de hadde bedt om i et år. Disse inkluderer retur av Treetop Bop-solnedgangen som ble sett på Wii og uforklarlig forsvant på Switch, og "sprettfeil" som forhindret den andre spilleren fra å sprette av en fiende som ble tråkket på av den første.

Med alt dette lagt til gratis, må man lure på hvordan Nintendo bestemmer seg for om en Switch 2-oppdatering skal betales eller leveres gratis, spesielt med tanke på den underveldende Animal Crossing: New Horizon-oppgraderingen...