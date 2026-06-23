DJ Snake, Aya Nakamura og Theodora skal åpne Esports-VM 2026

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Om litt over to uker starter Esports-VM 2026, og utallige organisasjoner og spillere strømmer til Paris i Frankrike gjennom juli og august i jakten på en andel av den enorme premiepotten på 75 millioner dollar.

De første turneringene starter 7. juli og utover, og Esports Foundation har nå delt informasjon om åpningsseremonien for festivalen og hvem som skal opptre live der.

Etter at Post Malone åpnet festivalen i 2025, vil showet i 2026 samle DJ Snake, Auya Nakamura og Theodora til en opptreden på La Seine Musicale, et spillested midt i den berømte elven, den 8. juli. Alle de tre stjernene er valgt ut fordi de er nåværende eller kommende store navn i den franske musikkscenen.

Når denne seremonien finner sted, vil en håndfull turneringer allerede ha startet. Playoffene i Apex Legends Global Series Split 1 vil ha begynt, i tillegg til Dota 2-turneringen og Fatal Fury: City of the Wolves-arrangementet. Den siste turneringen i uke 1 blir Valorant-arrangementet, som starter 9. juli.