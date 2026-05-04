Django og Zorro møtes i en ny film fra Sony

Det er sjelden Quentin Tarantino går inn for en oppfølger. Men i 2014 slo han seg sammen med Matt Wagner og Dynamite Entertainment for å lage en oppfølgertegneserie til suksessfilmen Django Unchained fra 2012, der vi ser slave- og dusørjegeren Django slå seg sammen med ingen ringere enn den maskerte sverdmannen Zorro.

Ifølge Deadline skal tegneserien, som består av syv hefter, adapteres til en ny film, som vil følge historien. Filmen blir ikke regissert av Tarantino selv, men i likhet med Cliff Booth-spinoffen fra Netflix, ser det ut til at Tarantino har gitt sin velsignelse til at Django/Zorro-filmen blir laget. Brian Helgeland fra Mystic River og LA Confidential er tippet til å regissere filmen, og er for tiden i gang med å skrive manus til en ny historie.

I tegneserien slår Django seg sammen med Don Diego de la Vega, den første Zorro fra filmen The Mast of Zorro fra 1998, i sin søken etter hevn mot de verste menneskene i verden. Don Diego overtar etter Antonio Banderas' rollefigur i originalfilmen, men det ser ut til at denne filmatiseringen fokuserer på en yngre versjon av Zorro-figuren, der Don Diego fortsatt bærer den berømte masken.

Det er ikke noe lanseringsvindu for filmen, og det ser heller ikke ut til å være noen tilknyttet bar Helgeland. Man kunne tenke seg at Jamie Foxx ville gjenta sin rolle, men så lurer vi på hvem som skulle spille Zorro ved siden av ham. Sony har ennå ikke kommet med en offisiell kommentar om filmen.