Djevelen bærer Prada 2 får sin første teaser-trailer

Etter nesten to tiår er glamouren tilbake - den første teaseren for Djevelen bærer Prada 2 er her, med Meryl Streep og Anne Hathaway tilbake i sine ikoniske roller. Et nostalgisk gjensyn som denne gangen vil dreie seg om Miranda som sliter med å navigere i en bransje i fritt fall. Denne gangen er rollene byttet om, og nå er det den tidligere iskalde redaktøren som jakter på sin tidligere assistent, som nå jobber i et av de store luksusmotefirmaene og sitter på reklamepengene Miranda desperat trenger for at Runway skal holde seg flytende.

Premieren er satt til 1. mai neste år, og for alle som satte pris på originalfilmens blanding av glamour og kontordrama, er det mye å se frem til. Sjekk ut den selvsikre teaseren nedenfor.

Er du klar for nye eventyr i moteverdenen?