Selv DJI er offer for en trend som ulmer i markedet akkurat nå - at et ønske om å lansere mange modeller for å tilfredsstille alle slags kunder kolliderer ganske direkte med en tydelig rød tråd mellom disse produktene. Nøyaktig hvilken Razer-mus skal du kjøpe? Eller hva med LGs profesjonelle skjermer? Det er en jungel, og det er stort sett meningen.

HQ

Er det fornuftig å kjøpe en DJI Mini 4 Pro eller skal du gå for en Air? Og skal det være en Air S -modell eller skal du gå opp til Mavic? Det finnes selvfølgelig trinn og unike funksjoner, men usikkerheten er ment å sikre at du kjøper noe som er litt dyrere enn det du egentlig trenger - bare for å være på den sikre siden.

Uansett, det er her pressen kan hjelpe deg, og jeg er her for å fortelle deg at DJI Air 3S er den beste dronen de noensinne har produsert, og det er utvilsomt den de fleste semiprofesjonelle (i tillegg til de glade amatørene som "bare" kan kjøpe en Neo) vil anbefale fremover.

Dette er mest fordi Air 3S endelig klarer å presentere seg effektivt som en drone som er en tusenkunstner der det praktisk talt ikke finnes noen kompromisser. Det er nå 42 GB intern plass i tillegg til SD-kortsporet, du kan nå fly i 45 minutter på én enkelt batterilading, det er to forskjellige kameralinser i form av et 1" CMOS-vidvinkelobjektiv og et 1/1,3" 3x teleobjektiv som tar opp jevn 4K/120 bilder i sekundet, 1080/240 bilder i sekundet eller rett og slett det mest knivskarpe 4K/60 bilder i sekundet du har sett fra en forbrukerdrone på lang tid. Det er også den beste Fly More Kit til dags dato med en solid veske, propeller som enkelt kan skiftes ut og et enkelt beskyttelsesglass for dronens gimbal (i stedet for Mavic-modellens heller dårlige Fly More Kit med tilhørende tvangstrøye).

Dette er en annonse:

Den veier hele 721 gram, så du trenger et flysertifikat, men dette kan du ta på nettet på et øyeblikk, og så er du klar til å fly. Den høyere vekten betyr imidlertid også at det er langt mer stabilt i motvind enn til og med et Mini 4 Pro, og DJIs geniale pakkesystem betyr at det er raskt å få inn og ut av en veske. Uansett bør du få settet ditt med RC-2-kontrolleren, som har forhåndsforberedte antenner som gjør det til en fryd å fly og se på via kameraet på kontrollerens 5,5" 1080p 700 NITS-skjerm.

Air 3S har alle funksjonene du forventer fra DJI, og alt fungerer feilfritt takket være finjusterte sensorer og programvare. ActiveTrack 360 har aldri føltes bedre, der du lager en liten boks rundt et motiv på RC-2, og den ikke bare følger motivet, men kan panorere rundt samtidig som den unngår hindringer. Det finnes også HomePoint, som gjør at den automatisk går tilbake til startpunktet hvis det skulle oppstå et problem.

Uansett funksjoner bruker de fantastiske objektiver, og selv om jeg ikke vet om dette er første gang DJI tilbyr denne funksjonen, er det første gang jeg personlig har prøvd å ta panoramabilder der kameraet strikker sammen 21 bilder horisontalt. Kombiner dette med opptak i 10-biters 4K med 60 bilder i sekundet, samt de nye 10-biters D-Log M- og HLG-modusene, og du har et enormt allsidig kamerasystem. For EV Hour -videoene våre er det virkelig noe helt spesielt.

Dette er en annonse:

Det beste kommer i form av den nye vidvinkelen i Fly More Kit, som du kan sette på deg selv i en håndvending. Dette oppgraderer den midtre vidvinkelen til 114 grader, noe som nesten kvalifiserer den som en ultravidvinkel. For de av oss som vil ha dramatisk, bred FOV i videoene våre, er dette genialt, og det er like sømløst å bytte objektiv som på DJI Osmo Pocket 3. Effekten er enorm.

Enten det er objektivene, opptakene, batterilevetiden, byggekvaliteten, de programvarebaserte funksjonene eller den fantastiske Fly More Kit, er det så mye å elske med Air 3S at den blir defacto-dronen her på Gamereactor. DJI må gjøre noe helt annet med Mavic-serien hvis de skal gjøre noe som helst fremover.