Jeg har alltid hatt enorm respekt for DJIs Mic Mini, helt fra starten. Det er lett å elske dette settet når man får plass til to mikrofoner og en sender i et AirPod-lignende etui, slik at de alltid er klare til bruk, og på toppen av det hele fjerner så mye bryderi at vi er så nær plug-and-play som mulig.

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I årenes løp har DJI gjort etuiet slankere, oppgradert rekkevidden og batterilevetiden, men det de ikke har rørt ved, er det faktum at et sett med DJI-mikrofoner kommer med en ganske høy prislapp, kanskje til og med uoverkommelig høy.

Så her er DJI Mic Mini 2, et rimelig alternativ til DJI Mic Mini 3, som ikke ofrer mye i veien for funksjoner. Som alltid er det to mikrofoner i etuiet, som denne gangen kan festes med en magnet. Det betyr at de kan monteres på flere steder enn bare på et halsbånd. Det hele er vakkert konstruert av solide materialer og ser passende diskret ut, selv med en vindskjerm montert.

Hver mikrofon varer i 11 timer, mottakeren varer i 10 timer, men med etuiet bør du kunne ta opp i totalt 48 timer mellom hver gang du må til laderen, noe som er en glimrende måte å gjøre teknologien uendelig mye mer nyttig på.

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Rekkevidden er 400 meter med DJI Mic Mini Receiver, eller 300 meter med en mobil mottaker, og vi kunne ikke helt verifisere denne påstanden, men vi kan bekrefte at lyden gikk krystallklart gjennom over en stor fotballbane. Lyden er 48 kHz/24-bit og forblir både dyp og bred. Denne lyden oppnås via DJI OsmoAudio Direct Connection, noe som også betyr at den kan kobles direkte til Osmo Pocket 3 og Osmo Action 5 og 6, uten at Nano trenger en mottaker i det hele tatt, da den ganske enkelt er innebygd.

Det finnes et vell av funksjoner her, for eksempel automatisk klippekontroll, som forhindrer små topper og andre former for overdrive, ulike lydprofiler og til og med to-trinns støyreduksjon. Alt dette gir mange tilpasningsmuligheter, men det er også åpenbare funksjoner som har blitt kuttet for å oppnå en pris på rett under £50. Det er ikke noe internt opptak denne gangen, noe som betyr at hvis signalet ditt faller ut, er det ingen sikkerhetskopier, og det er ingen 32-bits Float heller, noe som gir deg mindre spillerom hvis du er av typen som liker å polere opp et opptak.

Det er heller ingen 3,5 mm lavalier-inngang hvis du foretrekker å bruke en mikrofon med klips i stedet for hovedmikrofonen. Det som endte opp med å være mest irriterende, er imidlertid mangelen på noen reell visuell tilbakemelding, ettersom det ikke finnes noen skjerm som gir meg, som den som tar opp, et raskt innblikk i potensielle problemer med nivåene.

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Når det er sagt, som en konkurrent til Røde Wireless Micro, er både batterilevetiden og opptakskvaliteten betydelig bedre, og koffertløsningen betyr at som et "run and gun"-oppsett er alt klart til bruk og ladet, alltid. Det er vanskelig å utsette noe på den, så selv om jeg personlig nok ville valgt DJI Mic 3, er det mange gode grunner til at semiprofesjonelle entusiaster bør velge Mini 2.