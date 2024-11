Selv om DJI har klart å senke prisene sine kontinuerlig ved flere anledninger, noe som har gjort det enklere for både glade amatører og budsjettbevisste profesjonelle (og alle kategorier imellom) å ta bedre og mer allsidige bilder, er dette virkelig det britene ville kalt et "vannskille" for produsenten.

DJI Neo koster 170 pund, og for det får du DJIs omfattende økosystem, app, tonnevis av tilbehør og mange, mange års erfaring. Du får også en robust, veldesignet drone som er bygget for å tåle en støyt, samtidig som den gir deg 4K-opptak og en flytid på 18 minutter.

Selv om det er enklere, for selvfølgelig er det der, har DJI igjen nok erfaring til ikke å spare på det viktigste som sikrer stabile opptak og underholdende flyging. Neo er utstyrt med infrarøde og monokulære posisjoneringssystemer, en gimbal (selv om den bare beveger seg på én akse) og et halvtommers objektiv som har både RockSteady og HorizonBalancing, teknologier som normalt finnes på mye dyrere DJI-droner.

Det skal sies at du kan kjøpe det typiske FlyMore-settet, men dette gir deg bare RC-kontrolleren der du trenger din egen smarttelefon med appen installert. Du kan imidlertid også kjøpe en RC2 med innebygd skjerm. Uansett er det en ekstremt stabil flyopplevelse, som har blitt finjustert gjennom mange års erfaring, noe som sikrer at den til tross for en lav kampvekt på 135 gram danser gjennom luften.

Oppsettet via Fly -appen er fortsatt en lek, og selv med en maksimal rekkevidde på 5-6 kilometer (instruksjonene sier 7) har signalet med både smarttelefonbaserte og frittstående kontrollere vært pålitelig. Mye av det DJI Neo "gjør" er versjoner av det vi allerede kjenner fra merkets andre produkter, men til en mye, mye lavere introduksjonspris, og denne demokratiseringen av dronebruk er virkelig lett å elske.

Ja, det er noen nye funksjoner. Den veier så lite at den teknisk sett kan ta av fra den utstrakte håndflaten din, og den kan til og med lande der igjen hvis du trenger det. De nye forhåndsinnstillingene er ganske fine, men det som virkelig skinner igjennom er kvaliteten på det nevnte objektivet, som gir overraskende skarpe 4K-opptak - det er det faktum at Neo kan levere det grunnleggende så overbevisende og til en brøkdel av prisen som utgjør det mest avgjørende spranget fremover.

Kritikkpunkter? Det er vanskelig å klage på at den "bare" kan fly i 15 minutter (eller 10) på én lading, men det hadde selvfølgelig vært en fordel om du ikke direkte trengte FlyMore-settet, men det er vanskelig å komme utenom denne gangen. Men til 170 pund får du unormalt mye for pengene, så mye at det er lett å se for seg at mange får en Neo i julegave og stifter bekjentskap med droneflyging for første gang. Det er i seg selv sprøtt at DJI har gått fra ganske seriøst profesjonelt utstyr til dette, men som det sies flere ganger i mesterverket Mad Max: Fury Road; "what a lovely day".

