Omtrent ett år etter at DJI i hovedsak revolusjonerte markedet med DJI Neo, en liten, smidig og fremfor alt funksjonell drone med hele DJI -økosystemet bak seg for rundt 150 pund, er vi klare med en etterfølger. For de som først og fremst ser på droneflyging og de resulterende opptakene som en morsom hobby, ble denne hobbyen plutselig uendelig mye mer tilgjengelig og rimelig, og anmeldelsene var tilstrekkelig positive til å virkelig gi den et løft.

Nå har DJI Neo 2 kommet, og dessverre har prisen steget noe. Når prisen på en så banebrytende, budsjettvennlig drone er så avgjørende, er det litt trist å se en prisøkning til rundt £ 190 bare ett år senere. Likevel er hoppet til for eksempel Mini 4 Pro fortsatt så betydelig at selv den høyere prisen ser ut til å være noe av en anomali.

Den veier bare 151 gram, er utstyrt med Galileo og BeiDou, gir deg omtrent 20 minutters flytid fra et 1606 mAh-batteri og har et enkelt gimbal-stabilisert kamera - enkelt nok, ikke sant? Som tidligere er den utstyrt med en rekke sensorer for å oppdage hindringer eller objekter fra forskjellige retninger, og tilbyr flere solide DJI -funksjoner, som Return to Palm og ActiveTrack. Sistnevnte finnes i alle DJI droner, men dette er faktisk første gang jeg virkelig har fått Return to Palm til å fungere og stole på den, og det er noe magisk med å la den ta av fra hånden din og deretter aktivere funksjonen for å se den lande tilbake i din utstrakte hånd når flyturen er over, selv om det stort sett bare er en gimmick.

Kameraet er en enkelt CMOS 1/2" 12-megapikslers sensor med f/2.2, som kan filme i 4K/60 bilder i sekundet og stabiliserer via EIS, dvs. elektronisk stabilisering, i stedet for optisk. Den har fortsatt et ultravidvinkelobjektiv på i underkant av 120 grader, noe som betyr at Neo 2 kan ta ganske brede bilder, selv om det virker som om den fysiske utformingen skulle forhindre dette. Det må imidlertid sies at selve opptakene sannsynligvis er det mest skuffende aspektet - det er den samme sensoren, så jeg opplevde ikke noe dramatisk sprang i klarhet, dybde og fargenøyaktighet. Det er likevel imponerende for prisen, og spesielt for de som ønsker å filme seg selv på sykkel, skøyter eller lignende aktiviteter, kommer DJIs ulike teknologier til sin rett og veier opp for gjenbruk av den samme sensoren eller mangelen på flere objektiver.

Det er også 49 GB intern lagringsplass, noe som er mer enn nok selv for 4K/60fps-opptak, noe som betyr at jeg bare trengte å tømme dronen én gang i løpet av testperioden. Kombiner det med den fortsatt fantastiske designen, som har de nydelige propellbeskyttelsene (jeg vet det er vanskelig, men kan vi ikke også få dem på Mini 4 Pro?), og du har noe som virkelig betyr noe her.

DJI Neo 2 er en veldig, veldig forsiktig oppgradering, det må sies. Det er meningsfulle oppgraderinger her, som flere sensorer og LiDAR, en bedre stabilisert gimbal og et lavere støynivå, men dette er ikke DJI på sitt mest ambisiøse. Hele poenget med Neo og Neo 2 er likevel at de er billige, og til tross for en økning i prisen er Neo 2 fortsatt ganske fantastisk - det svir bare litt at vi vet at DJI kan gjøre mer og bedre.