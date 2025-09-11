DJI Osmo 360

Det var bare et tidsspørsmål før DJI, som er ansett som en av de ubestridte kongene blant "actionfotograferingsprodusentene" takket være sine droner, gimbals og lignende produkter, ville lansere et 360-graders kamera. Ja, Insta360 har dominert en god stund med sin X-serie, men det ville være urettferdig å si at 360-graders opptak er langt fra DJIs tradisjonelle "styrehus", så her kommer de.

Det heter Osmo 360, selvfølgelig, og Osmo -navnet gir mening på mange måter, for i tillegg til den åpenbart unike funksjonaliteten, låner dette lille kameraet ganske mange elementer fra det eksisterende Osmo Action -kameraet, for eksempel konstruksjonsmaterialer, skyvedører på siden og den generelle "passformen og finishen", for å si det sånn.

Som med Osmo Action følger det med litt tilbehør i esken, for eksempel en liten veske som beskytter de store, sårbare objektivene. Det er imidlertid kritisk at du ikke får med en teleskopstang som kan heve kameraet og gjøre det enklere å lage de sfæriske 360-gradersbildene som denne typen kameraer er så kjent for. Og ikke nok med det; du får ikke noe monteringsutstyr i det hele tatt, noe som nesten er utilgivelig. Bortsett fra å holde kameraet i hånden, noe som er ekstremt upraktisk når selve kamerahuset er så lite og firkantet, og at det har samme låsemekanisme som Osmo Action, er dette kameraet praktisk talt ubrukelig med mindre du kjøper en Adventure Combo eller en av de andre kombinasjonspakkene som gir deg nødvendig monteringsutstyr for hjelmer, biler, sykkelstyrer eller lignende.

Når det er sagt, har DJI laget et ganske anstendig 360-graders kamera, selv om de fortsetter å nekte forbrukerne tilgang til grunnleggende tilbehør som sikrer grunnleggende funksjonalitet. Selve huset er bare 8,3 centimeter og veier 183 gram. Det har 105 GB lagringsplass pluss microSD, noe som er ekstremt praktisk, IP68-sertifisering og et batteri på 1950 mAh som støtter omtrent 100 minutter med kontinuerlig opptak.

Selve linsene er to 1/1,1" CMOS-sensorer, som vi vet filmer 180 grader hver og bruker en AI-basert "søm" i kantene for å skape et sømløst 360-graders bilde. Kameraet kan filme i 8K/50 bilder per sekund, noe som er ekstremt imponerende og slår Insta360 X5s 6K/30 bilder per sekund. Det støtter også 10-biters D-LogM, et filformat som gjør underverker for det dynamiske området og virkelig utgjør en forskjell hvis du bruker programvare for å finne en bestemt ramme i et 360-gradersopptak.

DJI benytter seg også av teknologiene som har gjort underverker med Osmo Action -serien. RockSteady stabilisering er selvfølgelig på plass, HorizonSteady hjelper til med å "jorde" de ellers ganske ville 360-gradersopptakene som vanligvis kreves, og den generelle bildeskarpheten er imponerende.

Det er imidlertid også her det oppstår noen viktige problemer, for da vi så gjennom testopptakene våre, klarte ikke Osmo 360 helt å opprettholde den bunnsolide horisontale linjen hvis kamerahuset ble ristet opp og ned. Opptakene hadde en tendens til å bli litt kornete, selv i 8K/50 bilder per sekund, og dette ble verre under dårligere lysforhold. Kanskje er det den digitale stabiliseringen, det er vanskelig å si, men Osmo 360 er ikke fullt så motstandsdyktig mot denne typen rystelser som Osmo Action 5 Pro er.

Når det er sagt, har DJI gjort en flying start her, for selv om de har lånt mange elementer fra sine andre kameraer, er dette første gang de er satt sammen på denne måten. Det er en grunn til at Insta360 tidligere har sittet komfortabelt på tronen, ettersom solide 360-gradersopptak er vanskelig, men her får du et ganske godt avrundet produkt, og hvis du allerede har monteringsutstyr, er det lett å anbefale.