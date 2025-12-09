DJI Osmo Action 6

DJI har en tendens til å svinge voldsomt når det gjelder iterative oppgraderinger av eksisterende ideer og rammeverk, og det som til slutt blir mer meningsfulle og transformative etterfølgere som etterlater sine forgjengere i støvet.

Osmo Action 6, deres nye actionkamera, kan ved første øyekast se ut til å være førstnevnte, noe som også ved første øyekast er litt synd, ettersom DJI Nano i særdeleshet fremhever hvordan ulike typer kreative oppgaver krever ulike typer utstyr.

Men skraper du litt i overflaten, vil du innse at Osmo Action 6 faktisk er langt mer banebrytende enn først antatt, og nok en gang minner DJI oss på hvor ville de kan være som både maskinvare- og programvareprodusent når de virkelig går for det.

Selve formen er den samme, og selv om kameraet er litt tyngre, beholder det samme form, funksjonalitet og faktiske ramme - noe som fortsatt er ganske imponerende med tanke på resultatene et slikt kamera kan produsere.

Den store nye endringen er overgangen til et kvadratisk objektiv - noe som ikke har så mye å si hvis du fotograferer og bruker 16:9. Teknisk sett er det litt mindre, 1/1,1", men forskjellen her er at det er enklere å redigere i andre sideforhold, for eksempel ved overgang mellom vertikale og horisontale sideforhold. I tillegg har kameraet nå en variabel blenderåpning, f/2.0 til f/4.0, noe som betyr at objektivet kan justere seg selv etter hvor mye naturlig lys det er. Dette forbedrer ytelsen betydelig under dårlige lysforhold, og det er lett å se de transformerende resultatene om kvelden, der bildestøy og artefakter holdes på avstand mye mer effektivt.

Resultatene du får under gode lysforhold, er mer marginale, men bedre dybdeskarphet er til stede uansett. Kombiner dette med solide og pålitelige teknologier som RockSteady 3.0 og HorizonSteady, og du har et utrolig effektivt actionkamera som har blitt langt mer allsidig siden sist.

Det er også på grunn av disse mer omfattende oppgraderingene at det er litt kjedelig å se at batteriet på 1950 mAh forblir det samme, i tillegg til IP68-sertifiseringen og 50 GB intern lagring (som igjen kan utvides med microSD). Det er ikke det at det er noe som mangler her, og de bedre opptakene bidrar til å ta brodden av skuffelsen, men DJI bør fortsette å jobbe med formen, det er helt sikkert.

Men det er fortsatt en flott måte å filme på i det store og hele. De to OLED-panelene gjør det enkelt å ramme inn, støtte for 10-biters D-Log M-profilerte sekvenser på fungerer utmerket for entusiastene som bryr seg om slike ting, men samtidig kan du også bare trykke på knappen og stort sett alltid være fornøyd med resultatet ditt.

Osmo Action 6 er mer banebrytende enn jeg trodde den ville være, og selv om jeg føler at DJI kunne jobbe med en ny idé neste gang - kanskje en innebygd sugekopp for montering, droppe den lille OLED-skjermen til fordel for en roterende base - eller noe helt annet - er dette superimponerende hele veien gjennom, og det er veldig, veldig vanskelig å se en ny, fersk kunde kjøpe en Osmo Action 6 og ikke finne det de leter etter.