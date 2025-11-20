DJI Osmo Mobile 8

DJI har etablert seg som ledende innen semi-mobile opptaksløsninger. Med dette mener jeg ikke bare droner, men kameraer som er stabile, kompakte, slitesterke og brukervennlige nok til å bli foretrukket av både seriøse bedrifter og dingselskende familiefedre som vil ha et actionkamera til strandferien.

Osmo Mobile -serien er spesielt populær blant innholdsskapere fordi enkelte personligheter - og det er ikke for å rakke ned på noen - rett og slett foretrekker å bruke sine egne smarttelefoner i stedet for dedikerte kameraløsninger. Osmo Mobile gir telefonen din den gimbalstabiliseringen du aldri ville kunne levere selv, og gjør det på en smidig og sømløs måte. Det er lett å forstå at det har blitt populært.

Osmo Mobile 8 er det siste tilskuddet til familien, og selv om det fortsatt er en sikker anbefaling fra oss, er det ikke mye som har endret seg siden forrige versjon - med ett unntak.

Bruksmønsteret er det samme. Du bretter ut Osmo Mobile 8, fester den lille magnetklemmen til smarttelefonen og plasserer den på gimbalen, så kalibreres den raskt, og du kan nå bruke telefonens kamera med fordelen av gimbalstabilisering. Den veier 370 gram alene, er laget av slitesterke materialer, og magneten er fortsatt så sterk at du aldri trenger å bekymre deg for at den skal falle fra hverandre. Dessverre er batterilevetiden uendret på 10 timer, og det er her det hadde vært ideelt for DJI å oppgradere litt.

Multifunksjonsmodulen er tilbake og kan festes via magneter og pogo-pins på den ene siden, noe som gir Osmo Mobile 8 laser-autofokus og et ringlys hvis det skulle være behov for kunstig belysning, men som før krever dette egentlig bruk av DJIs Mimo -app for å dra full nytte av disse funksjonene. Det er imidlertid en smart, innovativ og annerledes måte å tenke utenfor boksen på.

Bruken av Osmo Mobile 8 er stort sett den samme som med den forrige enheten, men med den nevnte hovedforskjellen. DJI har endret rotasjonsmotorene i basen, slik at det nå tilbys 360-graders panorering. Dette betyr at den nå kan rotere hele veien rundt uten å støte på en backstop et sted i rotasjonen. Du kan for eksempel løpe hele veien rundt den eller panorere hele veien rundt mens opptaket forblir helt jevnt. Er det noe som definitivt endrer spillet? Nei, det vil jeg ikke si, men det er enda et potensielt hinder som er fjernet for å sikre at en gimbal som denne kan gjøre akkurat det du vil at den skal gjøre; alltid, uansett omgivelser eller forhold, kan du forvente jevne, stabile og stilige opptak.

I tillegg er det støtte for Apple Dockkit, noe som betyr at du kan koble sammen en telefon via NFC og bruke Osmo Mobile 8 på tvers av flere forskjellige typer apper, ikke bare Mimo, selv om dette fortsatt er den beste måten å bruke alle disse funksjonene på ett sted.

Til syvende og sist er det prisen som gjør at selv denne litt uambisiøse oppdateringen er lett å anbefale. For rundt £135 får du byggekvalitet, allsidige funksjoner, friheten til å fotografere som du vil, og den smidige betjeningen som DJI har optimalisert og forfinet gjennom mange år. Nei, det er ingen sentral, ny, innovativ eller annerledes funksjon her som omdefinerer hvordan du bruker en slik gimbal, og markedet forblir derfor det samme. Men samtidig beviser DJI gjennom andre lanseringer at de kan mestre begge deler, og derfor er det helt greit for oss at de bruker denne generasjonen til å rette opp de siste knausene, selv om batterilevetiden, og muligens inkluderingen av et godt etui, fortsatt er mangelfull.