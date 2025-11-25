Tidligere i år avsluttet smarthusprodusenten Dreame en pressemelding med å avsløre at de snart vil lansere en TV. En TV. Fra en produsent som først og fremst har basert seg på støvsugerposer, moppeputer og LIDAR-sensorer.

HQ

DJIProdusenten som har tatt en stor del av dronemarkedet, både for amatører og semiprofesjonelle som meg selv, har nå lansert en robotstøvsuger. Disse to temaene er mildt sagt beslektet, og vitner om at disse kinesiske produsentene rett og slett nekter å la seg begrense til den båsen som er designet for dem. Du synes kanskje det er dumt og sier "hold deg til det du kan", og jeg er tilbøyelig til å være enig. Men samtidig utstråler DJIs Romo P så mye selvtillit at selv om akkurat denne modellen er vanskelig å anbefale, akkurat som Dreames første TV sannsynligvis vil være, er jeg utrolig glad for at de gir det et forsøk.

Ok, så hva kan DJI Romo P, den dyreste av de tre modellene som utgjør Romo -serien, gjøre? Først og fremst, og dette er noe du ikke kan måle på en kynisk spesifikasjonsliste, er design. Mens DJI holder seg til en ganske nøktern, om ikke direkte anonym designprofil for kamerautstyret sitt, ser Romo P ut som om den er designet av ... vel, Nothing. Jeg sier det fordi hele sokkelen, og selve støvsugeren, er gjennomsiktig. Men ikke bare det, alt er også arrangert under kjølehetten, så det er interessant å se på. Jeg elsker den, det må jeg innrømme, men da jeg entusiastisk viste Romo P til min bedre halvdel, ble hun ikke akkurat imponert og mente at robotstøvsugere og deres basestasjoner burde være så diskrete som mulig.

Når det gjelder de nevnte spesifikasjonene, er det både gode og dårlige nyheter. Romo P leverer 25 000 Pa sugekraft - en rekord for oss, og slår Dreame X50 Ultras 20 000 Pa. Har dette noe å si for den faktiske funksjonaliteten? Det skal vi komme tilbake til, men det blir straks mer komplisert når vi for eksempel ser på hvor høye dørkarmer Romo P kan forcere. Den nevnte X50 Ultra takler hele 60 millimeter fordi hjulene er montert på en slags stylter som kan forlenges for å gi enheten høyere klaring. Til sammenligning klarer Romo P bare 25 millimeter, noe som plasserer den bak de fleste konkurrerende flaggskipene.

Dette er en annonse:

Heldigvis er det ikke flere ubehagelige overraskelser av denne typen, men omvendt er det ingen sentral, innovativ gimmick her. Den kan verken klatre i trapper, løfte vertikalt eller noe annet. Jeg sier ikke at dette er absolutt nødvendig, og med en vanntank på 164 milliliter om bord, lavere støy enn de fleste konkurrenter og den nevnte ville designprofilen, er det grunner til å kjøpe en Romo P.

Men på den annen side? Denne Romo P koster rundt 1 300 pund. Det er mye penger, og med tanke på at X50 Ultra har vært på markedet en stund, kan den fås for under 1 000 pund, og det samme kan Roborocks Saros 10. Selv Saros Z70 med innebygd robotarm fås for mindre. DJI stormer inn på markedet med den dyreste toppmodellen noensinne, og selv om sugeevnen er høy, er det ikke umiddelbart klart hvorfor de trodde at akkurat denne prisingen ville innby til spesielt gunstige sammenligninger.

Når det er sagt, er dette en virkelig solid robotstøvsuger. Den høyere sugekraften merkes faktisk på mer gjenstridig skitt, og spesielt den selvrensende dokkingstasjonen fremstår nesten glitrende etter 30-40 gulvvask i dette hjemmet med katt og barn, der det alltid ser ut som Ragnarok etter en dag med eskapader. Jeg har også lagt merke til at DJIs effektive bruk av LiDAR-sensorer fungerer bedre for mer økonomisk navigering denne gangen. Romo P beveger seg jevnt på en måte som konkurrentene rett og slett ikke kan matche, og den smarte appen kan oppdage selv de minste gjenstander, for eksempel TV-kabelen vår (som på grunn av en Pedestal har en enkelt skjøteledning på gulvet som andre robotstøvsugere stadig prøver å svelge), og støyreduksjonen er faktisk merkbar for oss, som hovedsakelig kjører den rett etter at vi har lagt oss.

Dette er en annonse:

Så det er ikke helt latterlig, og det er tydelig at DJI har noe på hjertet her, som forhåpentligvis kan kombineres med mer innovasjon nå som de har fått fotfeste i en ny bransje. Slik det ser ut akkurat nå, er Romo P litt for dyr til å anbefale helhjertet, spesielt siden hovedkonkurrentene tilbys til betydelig lavere priser, uten at du får merkbart mer for pengene. Men det betyr ikke at Romo P er en katastrofe, for den er alt annet enn det, og jeg ser personlig frem til at DJI prøver igjen.