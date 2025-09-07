Djimon Hounsou blir med Henry Cavill i Chad Stahelskis Highlander reboot

HQ

Det er bekreftet at Djimon Hounsou blir en del av rollebesetningen i Chad Stahelskis Highlander-reboot, hvor han vil være i godt selskap sammen med Henry Cavill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan og Marisa Abela. Prosjektet, som nå blomstrer under Amazons banner, ser ut til å være klart til å starte filmingen i Skottland, England og Hong Kong i slutten av denne måneden.

Som tidligere avslørt vil Cavill ikle seg MacLeods farger som den skotske krigeren som oppdager at han er udødelig. Veiledet av sverdmannen Ramirez, spilt av Russell Crowe, møter han andre udødelige i episke kamper som strekker seg over århundrer. Dave Bautista går inn i rollen som den fryktinngytende Kurgen, mens Karen Gillan spiller MacLeods kone.

Hounsou skal angivelig spille en afrikansk udødelig kriger, mens manusforfatter Michael Finch sies å bygge opp en større og mer nyansert verden med udødelige fra hele verden. Stahelski selv har også røpet hva fansen kan forvente seg av rebooten:

"Vi tar det frem fra tidlig 1500-tall i høylandet til nåtidens New York og Hong Kong, og ser hvordan det går. Det er store muligheter for action. Det er en sjanse til å spille en rollefigur som ikke så mange får spille. Og det er litt av en kjærlighetshistorie, men ikke slik du tror. I John Wick lærte jeg mye om hvordan man kan bøye historiefortellingen litt ... en annen type myte."

Ser du frem til den nye Highlander?