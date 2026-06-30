Djokovic har noen radikale ideer for å tiltrekke et yngre publikum til tennis: «Jeg vil alltid forsvare tradisjonene i denne sporten, men...»

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Novak Djokovic innledet jakten på sin åttende Wimbledon-tittel og sin 25. Grand Slam-seier med en hardt kjempet seier over Wu Yibing i fire sett, og skal hvile i dag før han møter Stefanos Tsitsipas i morgen, tirsdag 1. juli. På pressekonferansen etter kampen overrasket Djokovic ved å snakke lenge og inngående om de tingene han mener ikke fungerer i moderne tennis... inkludert noe som ikke mange snakker om, som tennissportens manglende evne til å tiltrekke seg et yngre publikum.

Må tenniskamper bli kortere? Djokovic antydet at det kan være løsningen. «Unge mennesker ser kanskje på Grand Slam-turneringene, men de kommer ikke til å sitte i fire eller fem timer hver dag og se på en kamp. Oppmerksomhetsspennet har endret seg, og vi må forstå hvordan dagens marked fungerer», sa Djokovic (via Punto de Break).

Den 38 år gamle serberen forklarte at han «alltid vil forsvare tradisjonen og historien til denne sporten», men at de må spørre seg selv hvordan de kan få unge mennesker interessert i tennis. «For noen år siden gjennomførte PTPA en undersøkelse som viste at gjennomsnittsalderen på en tennisfan var 61 år. Med all respekt må vi tiltrekke oss et mye yngre publikum».

Djokovic foreslo deretter en rekke endringer som kanskje er for radikale, men som kan være nødvendige for sportens langsiktige helse. «Etter min mening bør turneringene på kretsen eksperimentere med mer dynamiske formater, kortere kamper og mer engasjerende tilbud for seeren. Grand Slam-turneringene er en annen sak, men utenfor disse må vi våge å tenke nytt.»

Djokovic kritiserer de to uker lange Masters 1 000-turneringene

Djokovic snakket også om en vanlig klage blant tennisspillere, nemlig den uutholdelige turneringskalenderen med flere obligatoriske turneringer, og spesielt de lengre Masters 1 000-turneringene, som varer i opptil to uker. «Jeg har alltid vært imot dette formatet. Fra et kommersielt synspunkt skaper det mer verdi, ja, men spørsmålet er: verdi for hvem? Først og fremst for turneringseierne. (...) De fire ekstra dagene genererer langt mer penger for turneringene enn for spillerne selv.»