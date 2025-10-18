Djokovic inspirert av Cristiano og LeBron: "Lang levetid er en av mine største motivasjoner"

HQ

Novak Djokovic, den siste gjenværende av "de tre store" i tennis etter at Federer og Nadal trakk seg, er fortsatt en av de beste tennisspillerne i verden. Faktisk kan det hevdes at ingen andre enn Alcaraz og Sinner har vært bedre enn ham. Selv om han er rangert som nummer fem i verden bak Alexander Zverev og Taylor Fritz, er Djokovic nummer tre (4580) foran Zverev (4280), bare bak Sinner (8500) og Alcaraz (11 040), hvis vi ser på ATP-rankingen "Race to Turin", som teller poengene som er opptjent i løpet av kalenderåret (2025).

Djokovic har bare vunnet én tittel i år, Geneva Open, som gir 250 poeng (også hans 100. ATP-tittel), men han har nådd semifinalen i alle de fire Grand Slam-turneringene i år, noe som gir 800 poeng hver. Hans dominans er kanskje i ferd med å svinne hen, og vi har allerede sett hvordan han har slitt fysisk mot yngre spillere, i tillegg til at han har gått glipp av mange turneringer i kalenderen for kun å fokusere på Grand Slam-turneringer, men Djokovic er fortsatt en kraft å regne med, ettersom bare Alcaraz og Sinner har klart å stoppe ham i majorturneringer, og han har til hensikt å holde seg i sporten så lenge som mulig.

"Lang levetid er en av mine største motivasjoner. Jeg ønsker virkelig å se hvor langt jeg kan nå", sa den 38 år gamle serberen i Saudi-Arabia. "Hvis du ser på alle de globale idrettene, LeBron James, han er fortsatt sterk, han er 40, Cristiano Ronaldo, og Tom Brady spilte til han var over 40 år gammel. Det er helt utrolig. De inspirerer meg også. Så jeg ønsker å fortsette, og det er en av motivasjonene mine."

Novak Djokovic spiller mot Taylor Fritz i ettermiddag

Torsdag ble Djokovic raskt sendt ut av Sinner. Den serbiske veteranen har ikke klart å slå Sinner siden ATP-finalen i 2023: Siden da har Sinner vunnet fem ganger på rad. Djokovic sa lattermildt at "det er aldri hyggelig når noen banker deg slik på banen" da Sinner slo ham i oppvisningsturneringen Six Kings Slam.

På lørdag har Djokovic en ny sjanse, da han spiller mot Taylor Fritz om tredjeplassen i ettermiddag klokken 18:30 CET, 17:30 BST. I innbyrdes oppgjør har Djokovic vunnet alle deres elleve dueller, senest i kvartfinalen i US Open i år... Du kan se den direkte på Netflix.