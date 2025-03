Djokovic og Zverev allerede ute av Indian Wells

HQ

Indian Well s byr allerede på store overraskelser, med to av de beste tennisspillerne, Alexander Zverev og Novak Djokovic, som ble eliminert i sine første kamper i Indian Wells. Da bracket ble annonsert, så man for seg en kvartfinale mellom Djokovic og Alcaraz, bare to måneder etter Australian Open, men slik blir det ikke lenger.

Djokovic, som har vunnet Indian Wells fem ganger, tapte for nederlenderen Botic van de Zandschulp, som er nummer 85 på ATP-rankingen. Djokovic gjorde for mange feil (37 uprovoserte feil), og sa at "Innimellom har jeg et par gode turneringer, men for det meste er det virkelig en utfordring. Jeg har slitt med å spille på det ønskede nivået" (via ATP), og 37-åringen innrømmet at "ingenting kan forberede deg på det øyeblikket".

Djokovic har slitt mye siden 2023, med gullet i Paris 2024 som det eneste lyspunktet de siste 16 månedene, der han blant annet trakk segfra semifinalen i Australian Open i januar, og har nå tapt tre kamper på rad for første gang siden 2018.

Samtidig tapte tyske Alexander Zverev for Tallon Griekspoor. Med dette tempoet kan han miste 2.-plassen til Carlos Alcaraz, som slo Quentin Halys og, uten Djokovic, har en klarere vei til å vinne tre ganger i Californiann Masters 1000.

I 64-delsfinalen slo Jack Draper ut den unge brasilianske sensasjonen Joao Fonseca, og verdens nr. 4 Taylor Fritz rykket opp ved å slå Matteo Gigante.