Djokovic passerer Alcaraz i episk kamp om semifinaleplass i Australian Open

Novak Djokovic har sikret seg seieren i en hard kamp mot Carlos Alcaraz, en kvartfinale i Australian Open som virket som en finale. Det var den mest etterlengtede kampen siden seedingen ble offentliggjort, og Djokovic viste at han fortsatt er i utrolig god form til tross for sin alder.

Til tross for at Alcaraz vant det første settet, hang han etter Djokovic det meste av kampen: 6-4, 6-4, 6-3, 6-4. Alcaraz utnyttet sin raske serve, men Djokovic hadde jobbet hardt på breakpoengene sine, og det viste seg å hjelpe ham med å nå semifinalen og komme nærmere en potensiell 25. Grand Slam-tittel og den 100. ATP-tittelen.

Som i finalen i Paris 2024 brukte Djokovic (37) sin erfaring til å beseire Alcaraz (21), en enorm aldersforskjell på 15 år. Serberen har nå vunnet Australian Open hele ti ganger, den eneste Grand Slam-turneringen som fortsatt mangler på Alcaraz' CV.

Spanjolen må vente minst ett år til, men dette var kanskje den siste sjansen for Djokovic til å konkurrere på dette høye nivået, i en så uvanlig alder at manageren hans er hans tidligere rival Andy Murray.

"Jeg skulle bare ønske at denne kampen i dag var finalen, sier Djokovic.

I et intervju etter kampen, som ATP Tour har gjengitt, sa Djokovic at han har "den største respekt og beundring for Carlos, alt han står for og det han har oppnådd så langt i karrieren. For en fantastisk fyr han er, og en enda bedre konkurrent. Han er den yngste nummer én i verden noensinne, har vunnet fire Grand Slams og jeg er sikker på at vi kommer til å se mye til ham.

Alcaraz fikk 126 poeng, bare ni færre enn Djokovic. Blant dem var dette 50 sekunder lange poenget som fikk hele Rod Laver-publikummet til å applaudere.

Djokovic beskrev det som en av hans mest episke kamper på en hvilken som helst bane. "Han kommer helt sikkert til å være der lenger enn meg. Jeg skulle bare ønske denne kampen i dag var finalen, for å være ærlig. Neste for Djokovic er Alexander Zverev på fredag.