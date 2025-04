Djokovic står over Monte-Carlo Masters etter "forferdelig prestasjon", Alcaraz kommer tilbake

HQ

Monte-Carlo Masters fortsatte onsdag med mye spenning, inkludert eliminasjonen av Novak Djokovic, som sammen med Alexander Zverev er de to toppseedede spillerne som ryker ut etter kun én kamp i gruseturneringen, som er verdt 1000 poeng. Den serbiske spilleren, som nådde den forrige Masters 1000-finalen i Miami, tapte 6-3, 6-4 for chilenske Alejandro Tabilo, nummer to i verden, som vant sine to kamper mot Djokovic.

Det var også en stor seier for 27-åringen, som for første gang siden august i fjor kan notere seg for flere seire på rad på tour-nivå. Tabilo møter Grigor Dimitrov eller Valentin Vacherot i den tredje runden, 16.-delsfinalen. For Djokovic er det en stor skuffelse, som ser en ny sjanse til det som ville vært hans 100. ATP-tittel forsvinne. Det var en overraskende dårlig prestasjon, og han innrømmet at han ikke hadde forventet å spille så dårlig. "Det er en forferdelig følelse å spille på denne måten, og jeg er bare lei meg for alle som må være vitne til dette, sa han til ATP.com.

Litt tidligere sjokkerte Carlos Alcaraz nesten fansen ved å tape det første settet mot Francisco Cerundolo. Spanjolen, verdens nummer 2, er regjerende mester i Roland Garros, også på grus, men han hadde gått glipp av de to siste utgavene av turneringen i fyrstedømmet på grunn av skade. Dermed var dette hans første seier i Monte-Carlo Masters noensinne, og comebacket endte 3-6, 6-0, 6-1. Hans neste rival blir tyske Daniel Altmaier.

Torsdagens kamper blir spennende, med blant annet en italiensk duell mellom Matteo Berrettini, Zverevs bøddel, mot Lorenzo Musetti, og britiske Jack Draper mot spanjolen Davidovich Fokina.