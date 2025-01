Djokovic svarer på om han har deltatt i Australian Open for siste gang

HQ

Novak Djokovic har bekreftet at "det er en sjanse" for at dette var hans siste Australian Open. Til tross for at han tok seg til semifinalen, klarte han bare ett sett mot Zverev før han bestemte seg for at muskelskaden var for mye for ham til å fortsette. "Skade er den største fienden til en profesjonell idrettsutøver", sa han, og beklaget at han denne gangen ikke kunne håndtere situasjonen bedre slik han gjorde for mange år siden, da han vant turneringen til tross for en lignende skade.

Djokovic innrømmet at han kanskje hadde fortsatt kampen hvis han hadde vunnet det første settet (han tapte det mot Zverev i tiebreak, 7-5), men å være ett sett bak var en "enorm kamp i motbakke" i mange timer til, og smertene ble verre. Han ble naturlig nok spurt om han forventer at dette blir hans siste Australian Open.

"Jeg vet ikke. Det er en mulighet. Hvem vet, hvem vet? Jeg må se hvordan sesongen går. Jeg vil fortsette. Jeg liker å komme til Australia for å spille. Jeg har hatt de største suksessene i karrieren min her. Så hvis jeg er i form, frisk og motivert, ser jeg ingen grunn til at jeg ikke skulle komme. Men det er alltid en sjanse, ja."

Ordene hans fikk det til å høres ut som om han, i tilfelle i dag var hans siste dag i konkurransen, ønsket å gjøre en god balanse ut av karrieren: "Jeg kan ikke kaste bort alle de utrolige minnene og resultatene og prestasjonene jeg har oppnådd her opp gjennom årene bare fordi jeg i år trakk meg i semifinalen. Australia vil alltid være i mitt hode, i mitt hjerte, som den beste slam-turneringen jeg noen gang har spilt og prestert".

Han sa at han følte han hadde spilt bedre i denne turneringen enn i de siste 12 månedene, og "det er et veldig bra resultat med tanke på omstendighetene, men det er ikke tilfredsstillende for meg". Men han insisterer på at han vil "fortsette å strekke seg etter flere slam-turneringer", og håper fortsatt på å vinne sin 100. ATP-tittel og, om mulig, sin 25. Grand Slam-tittel.