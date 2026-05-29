Djokovic, Zverev, Jódar, Fonseca ... hvem vinner Roland Garros uten Sinner?

Jannik Sinner er ute av Roland Garros på grunn av et medisinsk problem da han var i ferd med å feie Juan Manuel Cerúndolo av banen, og det har åpnet Grand Slam-turneringen på en måte som ingen hadde forventet. De ni siste Grand Slam-turneringene har alltid blitt vunnet av enten Sinner eller Carlos Alcaraz, som er ute med skade og også går glipp av Wimbledon. Uten dem er det ingen som vet hvem som vinner French Open 2026.

Logisk sett skulle man forvente at de neste høyere rangerte spillerne ville ha bedre vinnersjanser. Verdens nummer 3 Alexander Zverev har vunnet 24 ATP-titler i single, men har aldri vunnet en Grand Slam-turnering, til tross for at han har nådd tre finaler. I Roland Garros får den 29 år gamle tyskeren en sjelden sjanse til å slippe å møte sin tøffeste motstander: Sinner har slått Zverev i de ni siste kampene deres, hver eneste en av dem siden 2024, inkludert fire kamper i 2026 i Masters 1000-turneringer der Zverev ble fullstendig overmannet, uten engang å ta et eneste sett fra italieneren.

Dette kan imidlertid være siste sjanse for aldrende Novak Djokovic, som fylte 39 år i forrige uke og har spilt et begrenset antall kamper denne sesongen, forbeholdt Grand Slam-turneringer (han nådde minst semifinalen i hver av de fem siste majorturneringene, inkludert Australian Open-finalen i februar), med et mål om å vinne sin 25. Grand Slam-tittel i karrieren. I dag står han imidlertid overfor en stor test, når han spiller kl. 15.30 norsk tid, på toppen av hetebølgen (temperaturen forventes å ligge rundt 34 ºC) mot Joao Fonseca, et 20 år gammelt supertalent som mange tror vil vinne en Grand Slam en dag... hvorfor ikke nå?

Men hvis vi snakker om unge talenter, bortsett fra Sinner, er det nesten ingen som har bedre resultater på grus i år enn Rafael Jódar, 17-3 i sin første sesong på ATP-touren, som vant en ATP 250-tittel i Marrakech og deretter nådde semifinalen i Barcelona ATP 500 og kvartfinalene i Madrid og Roma ATP 1 000. Spanjolen har en relativt enkel vei inn i Roland Garros, før han eventuelt møter Zverev i kvartfinalen.

Men ærlig talt ville det ikke være utelukket om noen andre vant Roland Garros, selv den franske tenåringen Moïse Kouamé, som nylig fylte 17 år, er en reell utfordrer, godt hjulpet av publikum som skriker etter en ny stigende stjerne i Frankrike.

Casper Ruud, Andrey Rublev, Alex de Miñaur, Felix Auger-Aliassime, Martín Landaluce ... uten Sinner føles dette som den mest åpne Grand Slam-turneringen på mange år. Hvem tror du vinner Roland Garros 2026?