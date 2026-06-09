DK Challenge forklart: Minispill med begrenset varighet for abonnenter på Nintendo Switch Online

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Nintendo har kommet med en ny idé for å underholde Nintendo Switch Online-abonnenter (kun for Switch 2-brukere): DK Challenge, som ikke akkurat er et spill, men en samling utfordringer, lik det du ville finne i Nintendo World Championship NES Edition eller i NES Remix for noen år siden, alle basert på Donkey Kong-spillene som er tilgjengelige i Nintendos bibliotek med klassiske spill i Nintendo Switch Online.

Disse spillene er Donkey Kong Country-trilogien på SNES, Donkey Kong Land-trilogien på Game Boy og NES-versjonene av arkadespillene. Hvis du også eier et Donkey Kong Bananza, vil du også kunne spille utfordringer basert på det nyeste DK-spillet. Hvis du fullfører dem, vil du vinne spesielle digitale kort som du kan bruke til å lage en digital samling.

Men pass på! Disse DK-utfordringene vil bare være tilgjengelige i en begrenset periode: mellom 9. juni og 1. september 2026. Etter det vil utfordringene forsvinne, så du bør spille og fullføre din digitale kortsamling.

Det er også verdt å merke seg at i stedet for å være et spill i menyen, får du tilgang til disse utfordringene via det sirkelformede Nintendo Switch Online-ikonet i konsollens meny. Og kun for Switch 2, ikke den originale Switch.

Donkey Kong Bananza DLC har et Mario-samarbeid, men også begrenset tid

Samtidig kunngjorde Nintendo at DLC-en til « Donkey Kong Bananza », «DK Island & Emerald Rush», vil ha et tidsbegrenset samarbeid med Super Mario: elementer som blokker vil dukke opp på DK Island, og du vil vinne spesielle Mario- og Luigi-antrekk til DK og Pauline.

Men vær oppmerksom, for dette vil også være et tidsbegrenset samarbeid... i fire bølger: