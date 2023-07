Dlala Studios' administrerende direktør om samarbeidet med Disney om Illusion Island: "Jeg tror ikke jeg har hørt ordet 'nei'."

HQ

I slutten av denne måneden lanserer utvikleren Dlala Studios Disney 2D Metroidvania-plattformspillet Disney Illusion Island. Dette søte spillet vil samle fire av Disneys mest kjente figurer, nemlig Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck og Goofy, i et eventyr der de får i oppgave å redde verden fra en katastrofe.

For å finne ut hvordan det var å lage et spill basert på disse ikoniske figurene, fikk jeg sjansen til å snakke med Dlalas kreative direktør og administrerende direktør, AJ Grand-Scrutton, og spurte hvordan det var å samarbeide med Disney.

"Det har vært helt fantastisk. Og jeg vil gjerne late som om det bare er et markedsføringssnakk, men nei, det er sant", sa Grand-Scrutton. "Det har vært et fantastisk, omsorgsfullt samarbeid, for hele greia fra starten av var at vi ville lage et spill som bare Dlala og Disney kunne lage sammen. Så både Dlala-delen og Disney-delen er veldig viktige. Og Disney hjalp oss virkelig med å finne tonen og stemmene til disse figurene, for dette er jo ikoniske figurer. De er fire av de mest berømte tegneseriefigurene noensinne. Så vi fikk jobbe tett med dem og finne tonen i stemmene. Og når vi jobber med de nye figurene, forstår vi hvorfor de allerede ser ut som de gjør. Det har vært fantastisk. Og det har bare vært fantastisk. De har virkelig støttet oss i arbeidet med å skape den visjonen av spillet vi ønsket.

"Det rareste er at jeg tror ikke jeg har hørt ordet nei. Ikke ennå, i hvert fall. Så, ja, nei, det har bare vært et fantastisk samarbeid."

Grand-Scrutton gikk deretter nærmere inn på hvordan det var å jobbe med de autentiske stemmeskuespillerne til karakterene.

"Jeg ble overlykkelig da jeg fikk vite at vi kunne lage fullstemt mellomsekvenser. Da de fortalte meg at vi kunne bruke de autentiske stemmeskuespillerne", sa han.

"Jeg hadde surrealistiske øyeblikk der jeg zoomet inn i en innspillingsøkt og så Bill Farmer gjøre Fedtmule, og Bill har vært Fedtmule siden midten av 80-tallet. Så det er min Langbein. Det er Fedtmule-film-Fedtmule. Det er den Fedtmule jeg vokste opp med. Og jeg fikk se min Langbein lese et manus jeg hadde skrevet. Og du sitter der og tenker at dette er jobben min. Som om noen har betalt meg for å gjøre dette. Som om jeg ville betalt for å gjøre det selv."

Du kan se hele intervjuet med Grand-Scrutton nedenfor, der vi snakker om å gjøre Disney Illusion Island til et spill for fans i alle aldre, i tillegg til utfordringene med å skape helt nye Disney-verdener.