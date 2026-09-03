Dlala Studios om produksjonen av * Murals*, deres første originale verk på ti år: «Ingen ville samarbeide med oss

Hvis du så den nylige avsløringen av « Murals under Gamescom, vet du kanskje at prosjektet er det første originale spillet fra utvikleren Dlala Studios på rundt et tiår, ettersom de to siste titlene deres har vært «Battletoads» og «Disney Illusion Island». Selv om ingen vil bestride kvaliteten på noen av disse spillene, bygger de på eksisterende serier og IP, og det er nettopp dette som gjør « Murals så spennende – det er nemlig et Dlala-spill gjennom og gjennom.

Under vårt besøk på Gamescom nylig hadde vi den luksusen å snakke med Dlalas administrerende direktør, AJ Grand-Scrutton, for å lære mer om « Murals og hvorfor akkurat nå er det perfekte tidspunktet for å lage sitt eget originale prosjekt.

«Ja, ingen ville samarbeide med oss [ler]. Hør her, vi fikk en virkelig sjelden mulighet til å være med på å finansiere og gi ut vår egen tittel. Og vi hadde hatt det så gøy med Battletoads og Disney Illusion Island, og vi hadde også lært virkelig mye om, du vet, å skape verdener og karakterer. Så vi tenkte: «Ok, la oss lage noe for vår egen skyld.» Da dukket dette eventyrkonseptet opp, og jeg elsket det fordi det betydde at jeg ikke trengte å være helt original. Jeg kunne bare stjele en masse fra... [ler]. Nei, det var bare en måte for oss å uttrykke oss på og lage noe som føltes virkelig autentisk Dlala. Det er litt frekkere enn noen av våre tidligere spill. Så ja, det var en virkelig flott mulighet for oss.»

Vi spurte også Grand-Scrutton om hvor lineært « Murals er, og om premisset om å besøke en rekke unike eventyr- og folketroverdener vil ha elementer som gjør at man kan spille det på nytt, og da fikk vi følgende svar: «Nei, det er ferdig. Så når du har løst en veggmaleri, er den stengt av, og du kan ikke gå tilbake til den igjen.»

For mer om Murals kan du se hele intervjuet med Grand-Scrutton med lokale undertekster nedenfor, og du kan til og med lese vår nylige forhåndsvisning av prosjektet også.