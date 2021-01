DLC på vei til Maneater

Du ser på Annonser

Eier du en PS5 er sjansen stor for at du har prøvd action-rollespillet Maneater, hvor du spiller som en blodtørstig hai på jakt etter bytte, da det for øyeblikket er gratis for PS Plus-medlemmer på PS5.

På tross av sin åpne verden er det dog ikke snakk om noe særlig langt spill (du kan gjøre alt på cirka 10 timer), men nå ser det ut til at det snart blir mer å bryne seg på.

På Reddit avholdt spillets utvikler, Tripwire Interactive, nylig en "ask me anything session", og her fortalte Sean McBride, spillets art director, følgende:

"DLC has been confirmed! The team has been working on it for a while now. Hoping to share more information very soon."

Maneater er utover PS5 også tilgjengelig på PS4, Xbox One, Xbox Series og PC. En Nintendo Switch-utgave er planlagt til senere i år.