I det Kreml kaller et avgjørende øyeblikk for det globale diplomatiet, har Moskva erklært at Russland og USA nå vil prioritere fred fremfor konflikt etter en telefonsamtale mellom Vladimir Putin og Donald Trump nylig.

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sa til reporter Pavel Zarubin i et klipp som ble offentliggjort søndag, at denne samtalen markerte et fundamentalt skifte og signaliserte en fornyet forpliktelse til dialog i stedet for konfrontasjon.

På bakgrunn av økende globale spenninger og vestlige sanksjoner antydet Peskov at diplomatisk engasjement kunne omgå økonomiske restriksjoner, som han hevdet kunne oppheves like raskt som de ble innført.

Kreml fremstiller dette som et vendepunkt, men skeptikerne stiller spørsmål ved om retorikken vil føre til reelle politiske endringer. Inntil videre gjenstår det å se om dette nyvunne fokuset på fred fører til håndfaste resultater eller om det forsvinner i politiske poseringer.