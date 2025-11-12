DNA-analyse fra Hitlers sofa avslører skjult genetisk seksuell lidelse

HQ

Åtti år etter hans død har forskere sekvensert Adolf Hitlers DNA fra en blodflekkete sofa som ble hentet fra hans bunker i Berlin i 1945, og funnene er oppsiktsvekkende.

Ifølge en ny Channel 4-dokumentar, Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, hadde nazilederen Kallmanns syndrom, en genetisk tilstand som svekker den seksuelle utviklingen og testosteronproduksjonen. Forskere sier at det kan forklare hans "nesten fullstendige hengivenhet til politikken" og mangel på personlige relasjoner.

Professor Turi King ved University of Leicester, kjent for å ha identifisert Richard IIIs levninger, ledet studien. Hun sa følgende "Hvis Hitler hadde sett sine egne genetiske resultater, ville han ha sendt seg selv til gasskamrene."

Utover genene

Analysen utforsket også Hitlers forfedre, og avkreftet påstander om at han hadde jødiske røtter. DNA-et hans bekreftet at han var av rent østerriksk-tysk avstamning. Forskerne fant mulige genetiske markører knyttet til autisme, schizofreni og bipolar lidelse, selv om eksperter understreker at disse ikke kan forklare eller unnskylde hans handlinger.

Psykologen Sir Simon Baron-Cohen advarte mot å bruke genetikk til å tolke grusomhet: "Du kan ikke se ondskap i et genom."

Studiens funn, som er basert på en enkelt verifisert blodprøve, belyser både genetikkens makt og begrensninger, og reiser nye spørsmål om den biologiske og psykologiske sammensetningen til historiens mest beryktede diktator.