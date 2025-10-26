DNA-studie omskriver det vi vet om Napoleons nederlag i Russland

HQ

Mer enn 200 år etter Napoleons mislykkede invasjon av Russland har forskere avdekket nye bevis som kaster lys over hva som virkelig desimerte hæren hans, alt takket være DNA fra tennene til franske soldater.

DNA fra tennene til 13 franske soldater som døde under tilbaketoget fra Moskva, tyder på at paratyfoidfeber og tilbakefallsfeber (ikke tyfus eller skyttergravsfeber, som man lenge trodde) var blant de viktigste dødsårsakene.

Napoleon Bonopart ved Borodino. Illustrasjon av A.P. Apsit til Krig og fred (Leo Tolstoj) // Shutterstock

Studien, som er publisert i Current Biology av et team ved Institut Pasteur i Paris (via 404 Media), gir de første direkte biologiske bevisene på at disse tidligere uventede sykdommene spilte en rolle i et av historiens mest katastrofale felttog.

Selv om utvalget er lite, legger funnene et nytt lag til historien om Napoleons nederlag, noe som tyder på at sykdom, utmattelse og kuldegrader sammen beseglet skjebnen til mer enn 300 000 tropper. Hva synes du om disse funnene?