Dobbel skjerm med Razers Blade 16 Mercury Edition

Som en del av den siste episoden av Quick Look har vi fått tak i enda en Blade bærbar PC fra Razer. Dette er imidlertid ikke en hvilken som helst bærbar PC, da dette er Mercury Edition av den nyeste Blade 16, som er en veldig kraftig enhet som også tilbyr et par skjermvalg.

Hva mener vi egentlig med det, spør du? Mercury Edition på Blade 16 har et dobbelt UHD+/FHD+ Mini-LED-panel som sømløst og enkelt kan veksle mellom de to alternativene for å passe til den aktuelle oppgaven. Ved hjelp av de kraftige komponentene under panseret, inkludert et GeForce RTX 4080 og en 13. generasjons i9 Intel-prosessor, kan du få enten grafikk av høy kvalitet eller grafikk med høyere bildefrekvens med lavere grafisk detaljnivå.

Hvis du vil vite mer om Blade 16 Mercury Edition, må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om enheten.