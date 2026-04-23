Dobbelt dårlige nyheter for Real Madrid: Eder Militão og Arda Güler er skadet og går glipp av resten av sesongen

HQ

Real Madrid har kanskje ikke lenger muligheten til å vinne LaLiga, men de må likevel fullføre sesongen så godt de kan... og det må de gjøre uten to av sine beste spillere: Arda Güler, som hadde hevet sitt nivå betraktelig de siste ukene, og Éder Militão, som nylig hadde kommet tilbake fra en skade... bare for å bli skadet igjen. Denne gangen for resten av sesongen.

En dag før en ligakamp mot Betis har Real Madrid informert om at begge spillerne har pådratt seg skader, begge av samme type: Militao ble diagnostisert med en muskelskade i biceps femoris i venstre bein, mens Guler har en muskelskade i biceps femoris i høyre bein. Ikke altfor alvorlige skader, men nok til å avslutte sesongen i klubben før tiden.

Begge hadde imidlertid forventet å bli innkalt til VM i Tyrkia og Brasil, som starter 11. juni, men trenerne vil lage sine endelige lister i slutten av mai. Avhengig av utviklingen bør de bli friske i tide til VM, men det vil være veldig vanskelig at de spiller for Madrid igjen denne sesongen ... med Militao som ryktes å bli satt på markedet, på grunn av hans inkonsekvens med skader.

I mellomtiden underholdes Real Madrid-fansen av den spente situasjonen mellom trener Álvaro Arbeloa og hans tidligere lagkamerat Dani Carvajal.