Doc Brown, Scott Pilgrim og hovedpersonene i The Thing er blant de viktigste gjestene i Funko Fusion

Det er bare to måneder til vi får se den ultimate crossoveren av velkjente film- og TV-franchiser som kjemper sammen i Funko Fusion, actioneventyret fra 10:10 Games. Utvikleren har sluppet et nytt klipp som gir oss et glimt av historien, med over 60 karakterer fra franchiser som Tilbake til fremtiden, Xena: Warrior Princess, The Thing (av John Carpenter) og He-Man som skal kjempe for å redde verden fra Funko-leker. Du kan se den nedenfor.

Funko Fusion Funko kommer til PC, PS4, PS5, Nintendo Switch og Xbox Series X/S den 13. september. Er du klar for litt Funko-action?