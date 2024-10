Doc of Chucky vil tilby det ultimate dypdykket i Child's Play-serien

HQ

Vi elsker skrekkfilmer og å se sjangerens verste skurker lemleste og myrde intetanende ofre gjentatte ganger, men det som ofte er minst like spennende er å høre fra og se de som har jobbet med disse ikoniske figurene opp gjennom årene.

Som noen av dere sikkert vet, finnes det allerede flere velproduserte dokumentarer om emnet, blant annet Never Sleep Again - et fem timer langt dypdykk i A Nightmare on Elm Street-filmene.

Eller hvorfor ikke den mer enn seks timer lange Crystal Lake Memories, som tar for seg Fredag den 13. og de mange filmene.

Vi kan nå med glede meddele at Chucky nå vil få samme behandling gjennom Shudder, som vil begynne å sende en helt ny dokumentarserie om den sardoniske lille rakkeren fra og med 1. november.

Den ultimate beretningen om Child's Play-filmserien og Chucky, en skrekkskurk gjennom tidene. Med bidrag fra skuespillere, filmteam, kritikere, historikere og eksperter, samt klipp, fotografier, arkivdokumenter, opptak bak kulissene og mye mer, kan du oppleve historien som beviser at du ikke kan holde en god mann nede i en serie filmer som har skapt et ikon.

