Da formann og Gamereactor-kollega Joel Petterson ringte fra havna og spurte om jeg ville komme innom for noen dager med ærlig arbeid, var jeg nølende. Som å flytte containere? Min ekspertise er å dra ut i den store verden på eventyr, redde prinsesser og alt det der. Men samtidig er jeg ikke den som viker unna en ny type utfordring. Dessuten, som formannen Joel var rask med å påpeke, har jeg likt utfordringene i Expeditions: A Mudrunner Game, og jeg spiller faktisk fortsatt fjorårets fantastiske Roadcraft den dag i dag. Så til tross for noen reservasjoner trakk jeg i min beste kjeledress og trasket ned til havnen.

Jeg er faktisk takknemlig for at jeg gjorde det. Å sitte i store kraner viste seg å passe meg perfekt. Det vekker en slags "bare litt til"-avhengighet i meg som gjør at jeg blir sittende der i timevis. Så selv om man egentlig bare flytter containere fra et sted til et annet, klarer Docked denne oppgaven veldig bra.

Som om ikke den smarte Bon Jovi-introduksjonen min var morsom nok, så heter karakteren i dette spillet faktisk Tommy. Når Port Wake rammes av en storm, er det han som må brette opp ermene og hjelpe faren og kollegene med å få forretningene til å blomstre igjen. Det hele starter med at du tar deg frem til førerhuset på en gigantisk STS-kran for å begynne å laste, og det blir raskt klart at det kreves en god del ferdigheter og finesse for å gjøre jobben så bra som mulig. For å sikre en container må du plassere kranen med presisjon over den. Heldigvis er en stor del av skjermen fylt med en hurtigveiledning til alle maskinens kontroller, og når du begynner å føle deg komfortabel, er det enkelt å klikke bort denne, eller hente den frem igjen for å friske opp minnet.

Kontrollene tar opp en stor del av skjermen, men kan enkelt skjules eller vises med et klikk.

Ved siden av de enorme kranene som brukes til å laste og losse last fra skip, er det også mye arbeid som skal gjøres i selve havnen. Her kan du sette deg bak rattet i andre typer kjøretøy - selv om de ofte er en eller annen versjon av en kran. Det tar ikke lang tid før du innser at selve arbeidet kan bli ganske repetitivt. Men det er tross alt slik utfordringer fungerer i et spill. Den eneste store ulempen her er egentlig at Roadcraft gjorde det langt mer variert og bedre. Joda, temaet her er havnearbeid, nærmere bestemt kranarbeid, mens Roadcraft byr på mange forskjellige oppgaver. Men det er også det faktum at du blir tvunget til å gjøre ganske like jobber, og noen ganger til og med gjenta de du allerede har gjort, som gjør det litt vanskelig å opprettholde interessen til tider. Selv om jeg til tider satt lenge og kjørte, trengte jeg noen pauser for å unngå å bli sliten. I spillet kan du gjøre to jobber per dag - kanskje for å simulere karakterens arbeidsdager, men mer sannsynlig for at ledelsesdelen som også er til stede her, skal få plass til å fungere.

Oppdrag der du får gjøre noe "annerledes" gir litt variasjon i spillet. Her skulle jeg for eksempel løfte sjefredaktør Marcus' nyinnkjøpte båt slik at den kunne transporteres.

I tillegg til jobbene du gjør selv, finnes det også ulike kontrakter du kan ta på deg for å tjene litt ekstra penger. Pengene brukes til å oppgradere havnen og kjøpe nye kjøretøy, som igjen gjør at du kan utvikle deg slik at du kan ta på deg nye og større jobber. Det gjør rett og slett at historien utvikler seg. Dessverre er denne delen av økonomi- og kontraktshåndteringen svært sparsom, og kunne med fordel ha vært utviklet mye mer. Det hadde også vært fint å se at kontraktene du signerer skaper litt liv og røre i havnen, men det har kanskje noe å gjøre med at grafikken skal være mer stabil.

For selv om maskinene og omgivelsene er detaljerte og imponerende, sliter Docked litt med bildeoppdateringene til tider. Det føles også, som nevnt, litt synd at ikke flere kraner og arbeidere tar seg av kontraktene du har signert. Alt dette er bare tall på en skjerm. Det hadde vært gøy med litt automasjon og andre kjøretøy i bevegelse for å få liv i det hele. Heldigvis er det lagt stor vekt på detaljene i maskinene du selv betjener, og når du får spille et av de smarte små minispillene for å reparere en maskin, merker du virkelig hvor nøye det er lagt vekt på de små detaljene. Jeg synes Docked gjør det bra grafisk, selv om det er synd at bildefrekvensen av og til dabber av.

Det er også ganske fint at Docked bryter opp arbeidsdagene med litt radioprat mellom karakterene, og at det finnes en rekke utfordrende og varierte oppgaver. Men fremfor alt er det veldig gøy å styre maskinene. Jeg tar meg selv i å sitte helt fokusert når jeg fester vinsjer til noe som skal flyttes fra den ene siden av havnen til den andre. Og når jeg får bytte mellom ulike typer kjøretøy, synes jeg fortsatt variasjonen er ganske bra. Men jeg skulle gjerne ha sett mer av dette - å laste noe på en lastebil som du så kjører bort for å losse. Jeg vet at jeg allerede har gjort en rekke sammenligninger med Roadcraft, men der fikk jeg akkurat den variasjonen av ulike oppgaver og maskiner. Her er det litt for mye av det samme.

Totalt sett ser spillet visuelt imponerende ut, selv om bildefrekvensen ikke alltid er konsekvent.

Selv om det er ganske tilgivende når det gjelder kontroller og presisjon, gjør det også en god jobb med å få alt til å føles veldig underholdende. Du må håndtere lasten med forsiktighet. Du mislykkes hvis du skader den for mye, og da må du starte oppgaven på nytt. Det er aldri spesielt stressende, men det er utfordrende når det gjelder presisjon, og etter hvert som du blir en bedre sjåfør, blir det også mer underholdende. Det er tydelige visuelle hjelpemidler hele veien, du vet alltid hva som skal gjøres, og du kan også veksle mellom flere ulike perspektiver.

I førsteperson blir alt mye mer utfordrende, men selvfølgelig også mer realistisk, men jeg må innrømme at jeg foretrekker å se maskinene fra ulike perspektiver utenfra. Fremfor alt er det følelsen av å ha det gøy når jeg sitter i førerhuset på en maskin som er det viktigste her. Docked handler kanskje i bunn og grunn om å flytte tunge ting, men det gjør det på en glimrende måte, og det å sitte bak en joystick på en av maskinene er, som vi vet fra en gammel internettlegende, det som gir deg kraft. Så jeg har vanskelig for å se hvordan denne typen simulatorer kan lages på en mer underholdende måte enn Docked faktisk klarer å gjøre. Til tross for at det er noen uutviklede deler og at det lider noe av det faktum at deres forrige tittel, Roadcraft, er bedre i nesten alle henseender. Hvis du likte tidligere spill fra utvikleren, er dette definitivt noe du bør sjekke ut.