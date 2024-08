Doctor Doom er i fokus i den nye Fortnite sesongen

HQ

Den 16. august åpner Epic Games portene til Fortnite Chapter 5 sesong 4, som vil være en Marvel-fokusert sesong med Doctor Doom i sentrum. Sesongen vil bli kalt Absolute Doom, og spillets kamppass er fullpakket med Marvel-kostymer (inkludert en bananversjon av Wolverine).

En trailer ble utgitt over natten og viste frem Gwenpool, War Machine, Emma Frost, Shuri, Mysterio, Peelverine, Captain Jonesy, Doctor Doom og Magneto som opplåsbare skinn. Et par av dem har også sine egne typer våpen. For eksempel har Shuri klørne sine, mens Captain America har skjoldet sitt. Du finner traileren nederst.